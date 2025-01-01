Спектакль Завтра была война

Спектакль о подростках на пороге взрослой жизни

На сцене — ребята из 9 «Б», простые советские школьники, стоящие на пороге взрослой жизни. Они переживают конфликт поколений, с надеждой смотрят в будущее, влюбляются и учатся прощать. Каждый из них стремится быть честным комсомольцем и мечтает принести пользу Родине.

Тревожный 1941 год

Однако на календаре тревожный 1941 год. Многих из них ждёт трагическая гибель… В условиях возрастающей несправедливости старшеклассники начинают сомневаться в идеалах, привитых учителями и родителями. Перед ними стоит первый серьёзный нравственный выбор, который они делают в соответствии со своими представлениями о добре и зле.

Команда создателей

Автор: Борис Васильев

Борис Васильев Режиссёр: Владимир Киммельман

Владимир Киммельман Художник по свету: Игорь Фомин

Игорь Фомин Хореограф: Ульяна Бачерникова

Ульяна Бачерникова Композитор: Родион Аверьянов

Не пропустите спектакль!

