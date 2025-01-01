Меню
Завтра была война
Спектакль Завтра была война

Спектакль Завтра была война

16+
16+
О концерте/спектакле

Спектакль о подростках на пороге взрослой жизни

На сцене — ребята из 9 «Б», простые советские школьники, стоящие на пороге взрослой жизни. Они переживают конфликт поколений, с надеждой смотрят в будущее, влюбляются и учатся прощать. Каждый из них стремится быть честным комсомольцем и мечтает принести пользу Родине.

Тревожный 1941 год

Однако на календаре тревожный 1941 год. Многих из них ждёт трагическая гибель… В условиях возрастающей несправедливости старшеклассники начинают сомневаться в идеалах, привитых учителями и родителями. Перед ними стоит первый серьёзный нравственный выбор, который они делают в соответствии со своими представлениями о добре и зле.

Команда создателей

  • Автор: Борис Васильев
  • Режиссёр: Владимир Киммельман
  • Художник по свету: Игорь Фомин
  • Хореограф: Ульяна Бачерникова
  • Композитор: Родион Аверьянов

Не пропустите спектакль!

«Завтра была война» — это не просто рассказ о школьниках, это глубокая и трогательная история о взрослении, выборе и утрате. Приходите и станьте свидетелем этого важного спектакля!

Режиссер
Владимир Киммельман
В ролях
Екатерина Рогачкова
Елизавета Кононова
Вероника Сафонова
Валерия Елкина
Назар Сафонов

Ноябрь
6 ноября четверг
19:00
Театр им. Пушкина Москва, Тверской б-р, 23
от 600 ₽
7 ноября пятница
19:00
Театр им. Пушкина Москва, Тверской б-р, 23
Фотографии

Завтра была война Завтра была война Завтра была война Завтра была война Завтра была война Завтра была война Завтра была война

