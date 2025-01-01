Спектакль Зверский детектив

Незабываемое театральное путешествие в Дальний лес

Постановка по книге Анны Старобинец

Вас ждёт незабываемое театральное путешествие в мир «Дальнего леса», где жизнь кажется идеальной: наслаждайтесь мухито в баре «Сучок», смотрите захватывающий хвостбол на корневизоре и делитесь модными селфи в квакаунте. Но за этой идиллией скрываются тревожные события!

Загадочное преступление

Непредсказуемый поворот сюжета нарушает закон о вегетарианстве, который был незыблем в этом лесу. О, бедный Заяц — невинная пушистая жертва! Что же теперь будет с Зайчихой и её крохотными зайчатами? На этот вопрос ответят наши главные герои — Барсук и БарсуКот, которые возьмут на себя роль детективов. Впереди их ждут погони, интриги и неожиданные повороты.

Творческий подход

Спектакль впервые поставлен по пьесе Анны Старобинец, автора нашумевшего «Зверского детектива». Молодой режиссер Ирина Васильева делает акцент не только на детективных элементах, но и на «делах семейных», поднимая важные взрослые вопросы. Она говорит: «Дальний лес — не просто место действия. Это большая семья, в которой происходит предательство. Для нас важно не сводить историю к примиряющему финалу 'для детишек', а прояснить важные взрослые смыслы. Как, однажды потеряв внимание и доверие семьи, не остаться одному навсегда?»

Не пропустите!

Не упустите возможность стать частью этой увлекательной истории, которая заставит вас задуматься о важности доверия и семейных отношений. «Дальний лес» — это спектакль, который оставит след в вашем сердце и заставит вас переосмыслить привычные ценности.