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Зверский детектив
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Спектакль Зверский детектив

Постановка
РАМТ 6+
Режиссер Ирина Васильева
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Незабываемое театральное путешествие в Дальний лес

Постановка по книге Анны Старобинец

Вас ждёт незабываемое театральное путешествие в мир «Дальнего леса», где жизнь кажется идеальной: наслаждайтесь мухито в баре «Сучок», смотрите захватывающий хвостбол на корневизоре и делитесь модными селфи в квакаунте. Но за этой идиллией скрываются тревожные события!

Загадочное преступление

Непредсказуемый поворот сюжета нарушает закон о вегетарианстве, который был незыблем в этом лесу. О, бедный Заяц — невинная пушистая жертва! Что же теперь будет с Зайчихой и её крохотными зайчатами? На этот вопрос ответят наши главные герои — Барсук и БарсуКот, которые возьмут на себя роль детективов. Впереди их ждут погони, интриги и неожиданные повороты.

Творческий подход

Спектакль впервые поставлен по пьесе Анны Старобинец, автора нашумевшего «Зверского детектива». Молодой режиссер Ирина Васильева делает акцент не только на детективных элементах, но и на «делах семейных», поднимая важные взрослые вопросы. Она говорит: «Дальний лес — не просто место действия. Это большая семья, в которой происходит предательство. Для нас важно не сводить историю к примиряющему финалу 'для детишек', а прояснить важные взрослые смыслы. Как, однажды потеряв внимание и доверие семьи, не остаться одному навсегда?»

Не пропустите!

Не упустите возможность стать частью этой увлекательной истории, которая заставит вас задуматься о важности доверия и семейных отношений. «Дальний лес» — это спектакль, который оставит след в вашем сердце и заставит вас переосмыслить привычные ценности.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 августа
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
12:00 от 3500 ₽ 15:30 от 3500 ₽
3 октября
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
15:00 от 3500 ₽ 17:30 от 4000 ₽
12 октября
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
14:00
17 октября
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
15:00 от 4000 ₽
18 октября
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
15:00 от 3200 ₽

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