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Двое в комнате, не считая Менделеева
Билеты от 400₽
Киноафиша Двое в комнате, не считая Менделеева

Спектакль Двое в комнате, не считая Менделеева

Постановка
Событие 12+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 12+
Билеты от 400₽

О концерте/спектакле

Ироничная комедийная мелодрама, в которой каждый зритель может узнать себя

Что может произойти, когда Он и Она, совершенно разные по характеру и жизненному опыту, остаются наедине? Как изменится их восприятие друг друга, если они окажутся запертыми в непривычной обстановке? Ироничная комедийная мелодрама, которая поднимает вопрос о самопознании и взаимопонимании, приглашает зрителей заглянуть внутрь себя.

Сюжет спектакля

История разворачивается вокруг двух незнакомцев, которые случайно оказываются вместе в закрытом пространстве. Их беседы становятся ключом к открытию скрытых эмоций и мыслей, которые долгое время оставались заблокированными. Зрители смогут увидеть, как каждый из героев постепенно открывает свои внутренние «створки», сталкиваясь с собственными страхами и желаниями.

Уникальность спектакля

Эта комедия позволяет каждому зрителю узнать себя в персонажах, ведь вопросы самопознания актуальны для каждого. Как часто мы задаем себе вопрос: «Кто ты?» и как важно в такие моменты иметь рядом человека, который поможет заглянуть вглубь себя.

Почему стоит посетить?

Спектакль обещает не только искренний смех, но и глубокие размышления о жизни и личных отношениях. Это возможность не просто развлечься, но и открыть для себя нечто новое. Подобные произведения заставляют задуматься о том, как важно понимать и принимать себя, а также находить общий язык с окружающими.

Не упустите шанс стать свидетелем этой удивительной истории. Загляните в мир внутреннего самопознания и откройте для себя новые грани человеческих отношений!

Режиссер
Ирина Смагина
В ролях
Виктор Гагарин
Александра Журавлева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
Событие Москва, 4-й Сыромятнический пер., 3/5, стр. 4
15:00 от 400 ₽
29 июля
Событие Москва, 4-й Сыромятнический пер., 3/5, стр. 4
18:00 от 400 ₽
10 августа
Событие Москва, 4-й Сыромятнический пер., 3/5, стр. 4
17:00 от 400 ₽

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