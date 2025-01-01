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Все о Еве
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Спектакль Все о Еве

Постановка
Театр на Трубной 18+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 18+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Всё о Еве: Что творится за кулисами Бродвея

Хотите узнать, что творится за кулисами Бродвея? Спектакль «Всё о Еве» — это не просто история о славе и зависти. Это комедия, полная хитросплетений и неожиданных поворотов, которая завораживает зрителей с первых минут.

Сюжет

Главная героиня, Ева, — обычная секретарша, но в её голове зреют амбициозные планы. Она работает на саму Марго Крейн, звезду, диву и королеву сцены. Однако Еве недостаточно просто подавать кофе. Она мечтает о сцене и готова на всё, чтобы осуществить свою мечту.

Неожиданный поворот

Ситуация накаляется, когда Марго по «случайности» опаздывает на свой спектакль. На сцену выходит Ева! Публика в шоке, критики в восторге, а в гримёрке Марго назревает буря. Этот момент становится поворотным в их судьбах.

Тема и вопросы

Спектакль поднимает важные вопросы о том, что значит быть успешным в мире, где следующий шаг может стать решающим. Каждый из нас, в душе, немножко Ева, мечтающая о славе. Но какую цену мы готовы заплатить за место под солнцем?

Заключение

Вы увидите, как мечты оборачиваются кошмарами, дружба превращается в соперничество, а любовь — в манипуляцию. «Всё о Еве» — это не только спектакль, это отражение нашей жизни и стремлений.

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 сентября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 1800 ₽
29 сентября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 1800 ₽
10 октября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
18:00
25 октября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 1800 ₽
2 ноября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 1800 ₽
20 ноября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 1800 ₽

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