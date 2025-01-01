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Обломов 3D
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Киноафиша Обломов 3D

Спектакль Обломов 3D

Постановка
Молодежный Театр Вячеслава Спесивцева 12+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

История о трех действиях жизни Обломова, рассказанная Штольцем

Основное действие романа происходит в 40-е годы XIX века и продолжается около восьми лет. Однако сам роман охватывает более широкий период времени — около 37 лет. Для композиции произведения характерно наличие двойной сюжетной линии, что подчеркивает контрастность образов, с четким противопоставлением персонажей, созданных автором. Так, Илья Ильич Обломов противопоставлен Андрею Штольцу, Ольга — Пшеницыну, Захар — Анисье.

Образ главного героя

Роман начинается с описания главного героя — Ильи Ильича Обломова, который проводит большую часть своей жизни на диване. Автор детально передает его характер через описание: «Это был человек приятной наружности … с отсутствием всякой определенной идеи, всякой сосредоточенности в чертах лица». Его беспечность прослеживается в одежде и окружающих его вещах.

Постановка пьесы

Пьеса о жизни Обломова анонсирована как 3D-спектакль, представляющий историю «о трех действиях жизни Обломова, рассказанную Штольцем». В этой интерпретации Обломов не изображен бездельником, а человеком энергичным, но не умеющим что-либо предпринять и не приученным к труду. Режиссерская концепция помогает раскрыть глубокую внутреннюю борьбу героя, который стремится к изменениям, но не способен на них.

Особенности постановки

В спектакле использованы оригинальные идеи трансформации сцены и костюмы, выдержанные в стиле XIX века, что создает атмосферу того времени. Текст произведения И.А. Гончарова сохранен, и это позволяет глубже проникнуться философским содержанием романа. Использование оригинальных музыкальных произведений усиливает восприятие спектакля и помогает лучше понять философскую направленность произведения.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 сентября
Молодежный Театр Вячеслава Спесивцева Москва, Руставели, 19
19:00 от 700 ₽

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