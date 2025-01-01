Меню
Двое на качелях
Киноафиша Двое на качелях

Спектакль Двое на качелях

Постановка
Театр на Садовой (Приют комедианта) 16+
Продолжительность 160 минут
Возраст 16+

О спектакле

Елена Калинина и Артём Цыпин в лирической драме по пьесе Уильяма Гибсона «Двое на качелях»

На сцене Театра на Садовой зрителей ждет легендарная бродвейская мелодрама «Двое на качелях». В этом спектакле разведенная танцовщица и брошенный женой адвокат сталкиваются с вопросом о возможности найти свою любовь. Могут ли они обрести долгожданное счастье, когда в сердце мужчины одновременно борются несчастливая любовь и нежное стремление заботиться о другой женщине? Их отношения складываются непросто, но нахлынувшие чувства даруют им возможность вновь почувствовать вкус к жизни.

Знаменитый режиссер Вениамин Фильштинский поднимает пьесу до мифологических высот, рифмуя ее с известной историей о любви Дидоны и Энея.

Награды

  • Спектакль стал лауреатом Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой Софит» за «Лучший актерский ансамбль» (Елена Калинина и Дмитрий Воробьев, 2005).
  • Спектакль был участником «Петербургского театрального сезона в Праге» в 2007 году.

Интересные факты

  • До 2013 года роль Джери исполнял Дмитрий Воробьев, а с 2019 года — Олег Федоров.
  • В основе спектакля лежит легендарная бродвейская пьеса. Нью-йоркская премьера выдержала более 750 показов, а главные роли в ней исполняли голливудская звезда Генри Фонда и знойная Энн Бэнкрофт.
Режиссер
Вениамин Фильштинский
В ролях
Елена Калинина
Елена Калинина
Артем Цыпин
Артем Цыпин

Купить билет на спектакль Двое на качелях

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
12 декабря пятница
19:00
Театр на Садовой (Приют комедианта) Санкт-Петербург, Садовая, 27/9
от 2000 ₽

Фотографии

Двое на качелях Двое на качелях Двое на качелях Двое на качелях

