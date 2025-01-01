Спектакль Двое на качелях

Елена Калинина и Артём Цыпин в лирической драме по пьесе Уильяма Гибсона «Двое на качелях»
На сцене Театра на Садовой зрителей ждет легендарная бродвейская мелодрама «Двое на качелях». В этом спектакле разведенная танцовщица и брошенный женой адвокат сталкиваются с вопросом о возможности найти свою любовь. Могут ли они обрести долгожданное счастье, когда в сердце мужчины одновременно борются несчастливая любовь и нежное стремление заботиться о другой женщине? Их отношения складываются непросто, но нахлынувшие чувства даруют им возможность вновь почувствовать вкус к жизни.
Знаменитый режиссер Вениамин Фильштинский поднимает пьесу до мифологических высот, рифмуя ее с известной историей о любви Дидоны и Энея.
Награды
- Спектакль стал лауреатом Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой Софит» за «Лучший актерский ансамбль» (Елена Калинина и Дмитрий Воробьев, 2005).
- Спектакль был участником «Петербургского театрального сезона в Праге» в 2007 году.
Интересные факты
- До 2013 года роль Джери исполнял Дмитрий Воробьев, а с 2019 года — Олег Федоров.
- В основе спектакля лежит легендарная бродвейская пьеса. Нью-йоркская премьера выдержала более 750 показов, а главные роли в ней исполняли голливудская звезда Генри Фонда и знойная Энн Бэнкрофт.