Спектакль Двое на качелях

Елена Калинина и Артём Цыпин в лирической драме по пьесе Уильяма Гибсона «Двое на качелях»

На сцене Театра на Садовой зрителей ждет легендарная бродвейская мелодрама «Двое на качелях». В этом спектакле разведенная танцовщица и брошенный женой адвокат сталкиваются с вопросом о возможности найти свою любовь. Могут ли они обрести долгожданное счастье, когда в сердце мужчины одновременно борются несчастливая любовь и нежное стремление заботиться о другой женщине? Их отношения складываются непросто, но нахлынувшие чувства даруют им возможность вновь почувствовать вкус к жизни.

Знаменитый режиссер Вениамин Фильштинский поднимает пьесу до мифологических высот, рифмуя ее с известной историей о любви Дидоны и Энея.

Награды

Спектакль стал лауреатом Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой Софит» за «Лучший актерский ансамбль» (Елена Калинина и Дмитрий Воробьев, 2005).

Спектакль был участником «Петербургского театрального сезона в Праге» в 2007 году.

Интересные факты