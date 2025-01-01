Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Двенадцать стульев
Киноафиша Двенадцать стульев

Спектакль Двенадцать стульев

Постановка
Малый театр кукол МТК 12+
Режиссер Чакчи Фросноккерс
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль по роману Ильфа и Петрова в Малом театре кукол

«12 стульев» — это спектакль, который превратит поиски легкого дохода в настоящую увлекательную аферу. Классическая история Ильфа и Петрова о двенадцати стульях, за каждым из которых скрыта возможность обрести богатство, на сцене Малого театра кукол становится зрелищем, полным иронии и неожиданных поворотов.

От аферы до бизнес-плана

Мир спектакля полон иррациональных решений и забавных ситуаций. Герои вовлечены в игру, где меняются обстоятельства, лица и места действия, создавая непрерывное движение событий. Их стремление найти стул с сокровищем становится не просто аферой, а настоящим бизнес-планом, где каждый шаг и каждое решение могут привести как к успеху, так и к полному провалу.

Перевернутая реальность

Этот спектакль — идеален для тех, кто любит динамичные и нестандартные постановки, где граница между фантазией и реальностью стирается. Марионетки в исполнении театра наделены живостью и характером, создавая уникальную атмосферу.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 31 октября
Малый театр кукол МТК Санкт-Петербург, Лиговский просп., 267, корп. 2
19:00 от 1200 ₽

Фотографии

Двенадцать стульев Двенадцать стульев Двенадцать стульев Двенадцать стульев

В ближайшие дни

Ответ Гиппократа
16+
Иммерсивный
Ответ Гиппократа
27 сентября в 18:30 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 3300 ₽
Art
16+
Драма
Art
7 сентября в 19:00 Театральный центр «За Черной речкой»
от 1800 ₽
До свадьбы доживет
18+
Комедия Иммерсивный
До свадьбы доживет
26 сентября в 19:30 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 3300 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше