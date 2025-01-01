Спектакль Двенадцать стульев

Спектакль по роману Ильфа и Петрова в Малом театре кукол

«12 стульев» — это спектакль, который превратит поиски легкого дохода в настоящую увлекательную аферу. Классическая история Ильфа и Петрова о двенадцати стульях, за каждым из которых скрыта возможность обрести богатство, на сцене Малого театра кукол становится зрелищем, полным иронии и неожиданных поворотов.

От аферы до бизнес-плана

Мир спектакля полон иррациональных решений и забавных ситуаций. Герои вовлечены в игру, где меняются обстоятельства, лица и места действия, создавая непрерывное движение событий. Их стремление найти стул с сокровищем становится не просто аферой, а настоящим бизнес-планом, где каждый шаг и каждое решение могут привести как к успеху, так и к полному провалу.

Перевернутая реальность

Этот спектакль — идеален для тех, кто любит динамичные и нестандартные постановки, где граница между фантазией и реальностью стирается. Марионетки в исполнении театра наделены живостью и характером, создавая уникальную атмосферу.