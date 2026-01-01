Спектакль Любовь на бис

Татьяна Васильева и Станислав Садальский в комедии о любви и предательстве

В Центральном доме культуры железнодорожников ожидается премьера спектакля, который уже привлек внимание любителей театра. Это история о Иннокентии Петровиче, который решает взбодрить свою личную жизнь и начинает ухаживать за молодой девушкой Соней. Несмотря на значительную разницу в возрасте, между ними вспыхивает искра, и Соня отвечает ему взаимностью.

Однако радость Иннокентия не длится долго. Его жена Регина, узнав об измене, решает разоблачить любовников. Один из самых ярких моментов спектакля: Регина открывает дверь шкафа, которая полна неожиданных секретов и тайн. Теперь трем главным героям — Иннокентию, Регине и Соне — предстоит вместе разобраться с возникшей неразберихой, в которой каждый может потеряться.

В спектакле участвуют известные актёры, такие как Татьяна Васильева, Станислав Садальский и Дарья Пармененкова / Кира Кауфман. Режиссером проекта стал Владимир Устюгов. Это комедия не оставит равнодушными тех, кто ценит остроумные сюжеты и сложные характеры.

