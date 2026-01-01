Оповещения от Киноафиши
Волшебник Страны Оz
Киноафиша Волшебник Страны Оz

Спектакль Волшебник Страны Оz

Постановка
Нижегородский театр юного зрителя 6+
Продолжительность 150 минут
Возраст 6+

О спектакле

Музыкальный спектакль «Волшебник Страны Оз»

«Волшебник Страны Оз» — это семейный мюзикл, основанный на знаменитой сказке Л. Фрэнка Баума. Действие спектакля разворачивается в чудесной стране Оз, населённой волшебниками, необычными существами и говорящими животными. Режиссёр Лайма Фрэнк, хорошо известная своими работами в жанре семейного театра, создала представление для зрителей всех возрастов.

В спектакле принимают участие как известные актёры, так и музыканты, а такие персонажи, как Дороти, Страшила и Железный Дровосек, заставят вас вновь поверить в чудеса. Это мероприятие станет уникальной возможностью для посетителей — в нем они смогут встретить персонажей, знакомых с детства, и насладиться волшебной атмосферой.

Сюжет

Юная Дороти живет на ферме в канзасской степи. Ее жизнь кажется однообразной и скучной, и она мечтает о приключениях. Однажды магический ураган уносит её домик в страну Оз, где правит загадочный волшебник. Дороти сталкивается с ведьмами и странными существами, и ей предстоит выяснить, сможет ли великий Оз помочь ей вернуться домой.

Темы и настроения

Спектакль затрагивает важные темы взросления и самопознания. Обычно мы ищем ответы вовне, хотя все они находятся внутри нас самих. Дороти научится верить в свои силы и защищать свои убеждения, даже когда это кажется трудным.

«Волшебник Страны Оз» будет особенно интересен семьям с детьми от 7 до 11 лет, а также всем любителям музыкального театра и волшебных историй. Поддержите это удивительное событие и дайте возможность себе и своим близким насладиться магией театра!

Спектакль состоит из двух действий.

Купить билет на спектакль Волшебник Страны Оz

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
4 апреля суббота
12:00
Нижегородский театр юного зрителя Нижний Новгород, Максима Горького, 145
от 400 ₽
16:00
Нижегородский театр юного зрителя Нижний Новгород, Максима Горького, 145
от 400 ₽
5 апреля воскресенье
12:00
Нижегородский театр юного зрителя Нижний Новгород, Максима Горького, 145
от 400 ₽

