Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Вкусный Юра
Киноафиша Вкусный Юра

Спектакль Вкусный Юра

6+
Режиссер Арина Юдинцева
Продолжительность 50 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Космическая Одиссея для всей семьи: спектакль «Вкусный Юра»

Приглашаем вас на увлекательный спектакль «Вкусный Юра», который станет настоящей космической одиссеей для всей семьи. В центре сюжета — мальчик Юра, обладающий храбростью, но имеющий свои страхи. Например, он боится спать на кровати, ведь под ней, по его мнению, может прятаться крокодил. А что, если в темном углу скрывается нечто страшное, способное его съесть? Ведь говорят, что такое существо очень вкусное!

Мечты о космосе

Юра мечтает стать космонавтом, и поэтому ему предстоит проявить всю свою смелость и отвагу. К счастью, у него есть мама и папа, которые всегда готовы поддержать его и помочь преодолеть страхи. Этот спектакль учит, что если взрослые верят в своего ребенка, то любые мечты, даже самые смелые, обязательно сбудутся.

Добрые отношения

«Вкусный Юра» — это не просто история о страхах, но и спектакль о добрых детско-родительских отношениях, основанный на рассказах Михаила Есеновского. Проект реализован при поддержке Росмолодежи и грантов.

Не упустите возможность увидеть этот трогательный спектакль, который подарит вам и вашим детям множество положительных эмоций и вдохновения!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 28 сентября
Арт-клуб «Маяковка, 10» Нижний Новгород, Рождественская, 10, 4 этаж
11:00 от 600 ₽ 13:00 от 600 ₽
Нижний Новгород, 26 октября
Арт-клуб «Маяковка, 10» Нижний Новгород, Рождественская, 10, 4 этаж
11:00 от 600 ₽ 13:00 от 600 ₽

В ближайшие дни

Живите вечно!
16+
Драма
Живите вечно!
21 августа в 19:00 Творческое объединение «Нетеатр»
от 700 ₽
Антистресс сказки «Для хороших людей»
12+
Комедия
Антистресс сказки «Для хороших людей»
22 августа в 19:00 Творческое объединение «Нетеатр»
от 700 ₽
Разговоры влюбленных
16+
Комедия
Разговоры влюбленных
29 августа в 19:00 Творческое объединение «Нетеатр»
от 800 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше