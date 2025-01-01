Космическая Одиссея для всей семьи: спектакль «Вкусный Юра»

Приглашаем вас на увлекательный спектакль «Вкусный Юра», который станет настоящей космической одиссеей для всей семьи. В центре сюжета — мальчик Юра, обладающий храбростью, но имеющий свои страхи. Например, он боится спать на кровати, ведь под ней, по его мнению, может прятаться крокодил. А что, если в темном углу скрывается нечто страшное, способное его съесть? Ведь говорят, что такое существо очень вкусное!

Мечты о космосе

Юра мечтает стать космонавтом, и поэтому ему предстоит проявить всю свою смелость и отвагу. К счастью, у него есть мама и папа, которые всегда готовы поддержать его и помочь преодолеть страхи. Этот спектакль учит, что если взрослые верят в своего ребенка, то любые мечты, даже самые смелые, обязательно сбудутся.

Добрые отношения

«Вкусный Юра» — это не просто история о страхах, но и спектакль о добрых детско-родительских отношениях, основанный на рассказах Михаила Есеновского. Проект реализован при поддержке Росмолодежи и грантов.

Не упустите возможность увидеть этот трогательный спектакль, который подарит вам и вашим детям множество положительных эмоций и вдохновения!