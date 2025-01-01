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Дракон
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Спектакль Дракон

Постановка
Театр комедии им. Акимова 12+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Легендарная сказка Шварца в Театре комедии им. Акимова

В Театре комедии им. Акимова грядет премьера спектакля по знаменитой сказке Евгения Шварца «Дракон». Эта ироничная и печальная история переносит зрителей в мир, где 400 лет правит хитрый и могущественный Дракон. Каждый год чудовище требует новую жертву, выбирая себе в невесты самую прекрасную из девушек города.

Сюжет:

Ситуация меняется, когда в город приходит странствующий рыцарь Ланцелот. Он — усталый воин без кольчуги и меча, со шрамами от старых сражений на лице. Готовый освободить город от тирании Дракона, Ланцелот вступает с ним в поединок. Тиран побежден, но его место сразу же занимает новый «дракон».

В сказке, основанной на сюжетах народов Юго-Восточной Азии, Дракон, которого нельзя победить, символизирует вечную борьбу с тиранией. Победитель сам обращается в дракона, что подчеркивает острый социальный подтекст пьесы. Шварц в своем произведении использует волшебный антураж, чтобы раскрыть размышления о природе власти, человеческой природе, изуродованной страхом и лживой.

Режиссер и постановка:

Режиссер Татьяна Казакова представляет новый взгляд на классическую пьесу. В спектакле будут использованы характерные элементы шварцевской комедии — говорящие коты, шапки-невидимки и ковры-самолеты. Этот спектакль становится частью важной традиции Театра комедии им. Акимова, который не раз обращался к произведениям Е. Шварца. Премьера совпадает с важной датой — 120-летием со дня рождения драматурга.

Татьяна Казакова развивает одну из ключевых художественных линий театра — линию высокой комедии, остросоциальной и многоплановой. В спектакле нет места для сиюминутных проблем; вместо этого Казакова исследует, как искушение властью и семена зла прорастают в душах людей.

Не пропустите

«Дракон» станет не только театральным событием, но и глубоким размышлением о власти и человеческой природе. Этот спектакль предложит зрителям не только развлечение, но и пищу для размышлений о вечных человеческих темах.

Режиссер
Татьяна Казакова
В ролях
Юрий Лазарев
Денис Зайцев
Елизавета Кузьмина
Владимир Миронов
Сергей Кузнецов
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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 29 августа
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 26 сентября
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 17 октября
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 21 ноября
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
19:00 от 500 ₽

Фотографии

Дракон

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