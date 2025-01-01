Спектакль Нас обвенчает прилив...

Пьеса Жана Ануя в Молодёжном театре на Фонтанке

Молодёжный театр на Фонтанке снова обращается к творчеству Жана Ануя, одного из самых выдающихся французских драматургов. Его пьесы сочетают комическое и трагическое начала, lиризм и сарказм, поэтическую интонацию и глубокое знание жизни. Ануй ценит своих героев за их нравственную чистоту и бескомпромиссность, противопоставляя их бунт рутинному миропорядку.

Вдохновение от «Жаворонка» и «Медеи»

Молодёжный театр уже на протяжении 18 лет представляет спектакль «Жаворонок», посвященный Жанне д’Арк — героине, ставшей защитницей своей страны и оставшейся верной своему призванию. Постановка Семёна Спивака отмечена глубоким проникновением в тему призвания и самопожертвования.

В 2004 году театр вновь обратился к французскому классику с постановкой «Медея», основанной на произведениях Ануя и Еврипида. Режиссер Алексей Утеганов исследовал конфликт двух миров — женского и мужского, любви и нелюбви.

Новая премьера: «Ромео и Жанетта»

Для своей новой премьеры Семён Спивак выбрал пьесу Жана Ануя «Ромео и Жанетта» (1946), парафраз шекспировской трагедии «Ромео и Джульетта». Эта пьеса о непрошенной, но неотвратимой любви будет называться «Нас обвенчает прилив», как и перевод с французского на русский язык.

Спивак исследует природу выбора героев, которые решают жить иначе, чем все. По словам режиссера, Ануй поднимает темы, которые не берёт на себя никто другой. В «Ромео и Жанетта» молодой человек стоит перед выбором: спокойной жизни без любви или бурной жизни, наполненной страстью. Как говорит Спивак, «пока чувствуешь боль — ты жив, если нет — ты духовно или душевно почти мёртв».

Сюжет пьесы

Фредерик и Юлия собираются пожениться. Молодой человек приезжает в дом родителей невесты, чтобы познакомиться с её семьей. Он не подозревает, что среди этих незнакомцев он встретит свою любовь — сестру Юлии, Жанетту. Пока вечно подвыпивший отец Юлии весело шутит, а циничный брат выказывает ненависть ко всем женщинам, Фредерик осознаёт, что встреча с экстравагантной Жанеттой изменила всю его жизнь. Молодые люди, хотя и созданы друг для друга, сталкиваются с предопределённой ситуацией: Фредерик уже сделал свой выбор, и Жанетте предстоит сделать свой. Но любовь не обманешь: она объединит избранников навечно.