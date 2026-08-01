Спектакль Гарри Поттер и сердце волшебника

Интерактивный спектакль по вселенной Гарри Поттера

Парк «Волшебная миля» приглашает детей от 7 лет и старше на увлекательное интерактивное приключение, созданное по мотивам любимой саги о Гарри Поттере. Спектакль длится 45 минут, но веселье на этом не заканчивается — после шоу дети смогут продолжить игру в парке без ограничения по времени.

Сюжет спектакля

В волшебной деревушке Хогсмид уже три столетия живёт призрак, чьё сердце не знало любви. Только сильная древняя магия и добрые сердца юных волшебников смогут принести ему покой. Маленькие чародеи отправятся в загадочные уголки Хогсмида: заглянут в Визжащую хижину, раскроют тайны Фестралов, попробуют сладости из лавки «Сладкое королевство» и научатся летать на метле для игры в квиддич. Самое важное — они откроют секрет магии «Пяти языков любви», которая поможет исцелить сердце призрака и самим понять, как любить и делиться этим чувством с окружающими.

Герои и атмосфера

Зрителей ждёт встреча с любимыми героями. На сцене могут появиться Гарри Поттер, Гермиона Грейнджер, Драко Малфой и многие другие персонажи. В сопровождении двух актёров дети пройдут через трогательное и захватывающее путешествие, которое наполнит их день настоящей магией. Спектакль подходит как для тех, кто уже хорошо знаком с историей Гарри Поттера, так и для тех, кто только начинает своё знакомство с волшебным миром.

Важная информация

Спектакль предназначен для детей от 7 лет. Дети участвуют самостоятельно, без сопровождения взрослых.

Если взрослый хочет принять участие, необходимо приобрести билет на спектакль.

В стоимость билета входит:

Посещение парка без ограничения времени;

Доступ ко всем игровым зонам и аттракционам;

Участие в мастер-классах в течение всего дня;

Просмотр фильмов и мультфильмов в сферическом кинотеатре (по расписанию парка);

Участие в интерактивных мероприятиях, анимационных программах, играх и шоу;

Бесплатный доступ к питьевой воде и Wi-Fi на всей территории парка.

Обязательно: при посещении парка нужна сменная обувь как для детей, так и для взрослых.

Добро пожаловать на платформу 9 и ¾ — в мир волшебства и незабываемых впечатлений!