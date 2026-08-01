Спектакль Гарри Поттер и сердце волшебника

Парк «Волшебная миля» приглашает детей от 7 лет и старше на увлекательное интерактивное приключение, созданное по мотивам любимой саги о Гарри Поттере. Спектакль длится 45 минут, но веселье на этом не заканчивается — после шоу дети смогут продолжить игру в парке без ограничения по времени.
Сюжет спектакля
В волшебной деревушке Хогсмид уже три столетия живёт призрак, чьё сердце не знало любви. Только сильная древняя магия и добрые сердца юных волшебников смогут принести ему покой. Маленькие чародеи отправятся в загадочные уголки Хогсмида: заглянут в Визжащую хижину, раскроют тайны Фестралов, попробуют сладости из лавки «Сладкое королевство» и научатся летать на метле для игры в квиддич. Самое важное — они откроют секрет магии «Пяти языков любви», которая поможет исцелить сердце призрака и самим понять, как любить и делиться этим чувством с окружающими.
Герои и атмосфера
Зрителей ждёт встреча с любимыми героями. На сцене могут появиться Гарри Поттер, Гермиона Грейнджер, Драко Малфой и многие другие персонажи. В сопровождении двух актёров дети пройдут через трогательное и захватывающее путешествие, которое наполнит их день настоящей магией. Спектакль подходит как для тех, кто уже хорошо знаком с историей Гарри Поттера, так и для тех, кто только начинает своё знакомство с волшебным миром.
Важная информация
В стоимость билета входит:
Обязательно: при посещении парка нужна сменная обувь как для детей, так и для взрослых.
Добро пожаловать на платформу 9 и ¾ — в мир волшебства и незабываемых впечатлений!