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Дорога в Нью-Йорк
Киноафиша Дорога в Нью-Йорк

Спектакль Дорога в Нью-Йорк

Постановка
Легенда 16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Музыкальная комедия в театре «Легенда»

Театр «Легенда» представляет яркий, комедийный и музыкальный спектакль «Дорога в Нью-Йорк». Ранее известный как «Дорога к счастью», спектакль возвращается к своему первоначальному названию в честь уважения к авторам и чтобы точнее передать увлекательный сюжет невероятного путешествия главных героев к счастью и истинной любви.

Сюжет

Этот амбициозный проект основан на оскароносном сценарии Роберта Рискина «Это случилось однажды ночью» и представляет собой один из самых масштабных проектов театра «Легенда».

Зрителей ожидает не только увлекательная комедия, но и потрясающая музыкальная составляющая. В спектакле вас ждут яркие костюмы, впечатляющие декорации и персонажи, которые словно сошли с киноэкрана.

Что стоит ожидать

  • Незабываемое путешествие: Герои отправляются в захватывающее приключение, полное забавных и трогательных моментов.
  • Визуальное и музыкальное наслаждение: Яркие костюмы, впечатляющие декорации и музыкальные номера, которые придадут спектаклю особое очарование.
  • Фантастические персонажи: Зрители увидят героев, которые оживут на сцене, перенесённые прямо с большого экрана.

Не пропустите возможность стать частью этого незабываемого шоу, которое объединяет комедию, музыку и захватывающий сюжет в одном великолепном представлении!

Режиссер
Саша Сергеев
В ролях
Анна Шмелева
Валерия Сигидина
Василий Башмаков
Виталий Григорьев
Денис Большев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 3 августа
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19:15 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 7 сентября
Легенда Санкт-Петербург, Выборгская, 4, корп. 2
19:15 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 23 сентября
Легенда Санкт-Петербург, Выборгская, 4, корп. 2
19:15 от 1500 ₽

Фотографии

Дорога в Нью-Йорк Дорога в Нью-Йорк Дорога в Нью-Йорк Дорога в Нью-Йорк Дорога в Нью-Йорк Дорога в Нью-Йорк Дорога в Нью-Йорк Дорога в Нью-Йорк Дорога в Нью-Йорк Дорога в Нью-Йорк

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