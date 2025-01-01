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Дон Кихот
Билеты от 500₽
Киноафиша Дон Кихот

Спектакль Дон Кихот

Постановка
У Никитских ворот 12+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Булгаковская пьеса и её новое звучание

Пьеса «Дон Кихот», созданная Михаилом Булгаковым в 1938 году для театральной постановки, так и не была поставлена при его жизни. Марк Розовский взял за основу именно это произведение, сделав акцент на ключевых человеческих качествах: нравственности, благородстве и глубокой человечности.

Дон Кихот как символ духа и спасения души
Режиссёр видит в образе Дон Кихота скрытое подобие Христа. В этой трактовке герой становится воплощением душеспасительного пути, противопоставленного злодеянию, которое, по словам Розовского, состоит из «деяния» и «зла». Главная идея постановки – не конкретная личность, а глобальное понятие «донкихотства» как символа борьбы за добро и честность.

Санчо Панса: человек из народа
Санчо Панса, верный спутник Дон Кихота, представляет собой собирательный образ простого человека, не способного достичь тех же высот, но неизменно преданного своему идеалистичному товарищу. Испытание властью, через которое проходит этот персонаж, раскрыто с иронией, тонкостью и жизненной правдивостью.

Фантастический реализм и дух великой литературы
Спектакль поставлен в жанре фантастического реализма, который соединяет вымышленную правду Сервантеса с глубокими идеями Булгакова. Юмор, танцы, ирония и неожиданные сюжетные повороты делают постановку живой и увлекательной.

Зов добра и гимн любви
Главный лейтмотив постановки – осуждение зла и возвышение любви, честности и светлых идеалов. Спектакль напоминает зрителям о том, что даже в самые сложные времена добро остаётся незыблемой ценностью.

Режиссер
Марк Розовский
В ролях
Андрей Молотков
Станислав Федорчук
Кристина Айвазовская
Евгения Львова
Анастасия Добрынина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 сентября
У Никитских ворот Москва, Б.Никитская, 23/14/9
19:00 от 500 ₽

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