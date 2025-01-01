Спектакль Ночь перед Рождеством

Опера "Ночь перед Рождеством" - волшебство Гоголя на сцене

Опера «Ночь перед Рождеством» — это музыкальное воплощение одноименной повести Николая Гоголя из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки» . Либретто к постановке создал великий русский композитор Н. А. Римский-Корсаков, и теперь это яркое звучание вновь оживает на сцене.

Спектакль создан для семейного просмотра, что означает, что и взрослые, и дети смогут насладиться волшебством театра. Взрослые оценят мастерство артистов и музыкантов, а дети погрузятся в увлекательный сюжет, яркие образы героев и удивительные декорации, которые словно переносят зрителя в сказочный мир.

Причины посетить спектакль

Постановка оперы Римского-Корсакова в исполнении Детского музыкального театра имени Наталии Сац — настоящий подарок для всех любителей оперы. Это уникальная возможность привить любовь к этому жанру своим детям и насладиться классической музыкой в современном исполнении.

На сцене соединяются уважение к классике и яркость современных декораций. Каждое представление — это не только прекрасное вокальное исполнение, но и выразительная актёрская игра, освещенная театральными чудесами, такими как полёты над сценой.

Информация о спектакле

Режиссёр спектакля — Георгий Исаакян, который смог создать атмосферу волшебства и погружения в гоголевский мир. Опера проходит в сопровождении оркестра, что добавляет ей особое звучание.

Продолжительность: 2 часа с антрактом.