Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Ночь перед Рождеством
Билеты от 500₽
Киноафиша Ночь перед Рождеством

Спектакль Ночь перед Рождеством

6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Опера "Ночь перед Рождеством" - волшебство Гоголя на сцене

Опера «Ночь перед Рождеством» — это музыкальное воплощение одноименной повести Николая Гоголя из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки». Либретто к постановке создал великий русский композитор Н. А. Римский-Корсаков, и теперь это яркое звучание вновь оживает на сцене.

Спектакль создан для семейного просмотра, что означает, что и взрослые, и дети смогут насладиться волшебством театра. Взрослые оценят мастерство артистов и музыкантов, а дети погрузятся в увлекательный сюжет, яркие образы героев и удивительные декорации, которые словно переносят зрителя в сказочный мир.

Причины посетить спектакль

Постановка оперы Римского-Корсакова в исполнении Детского музыкального театра имени Наталии Сац — настоящий подарок для всех любителей оперы. Это уникальная возможность привить любовь к этому жанру своим детям и насладиться классической музыкой в современном исполнении.

На сцене соединяются уважение к классике и яркость современных декораций. Каждое представление — это не только прекрасное вокальное исполнение, но и выразительная актёрская игра, освещенная театральными чудесами, такими как полёты над сценой.

Информация о спектакле

Режиссёр спектакля — Георгий Исаакян, который смог создать атмосферу волшебства и погружения в гоголевский мир. Опера проходит в сопровождении оркестра, что добавляет ей особое звучание.

Продолжительность: 2 часа с антрактом.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
9 декабря
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
19:00 от 500 ₽
10 декабря
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
19:00 от 500 ₽

В ближайшие дни

Собачье сердце
16+
Драма
Собачье сердце
13 декабря в 13:30 Театр комедии. Основная сцена
от 1500 ₽
Однажды в царстве-государстве
Детский Детские елки
Однажды в царстве-государстве
4 января в 15:00 ГИТИС-театр
от 1100 ₽
Дубровский
12+
Мюзикл
Дубровский
21 сентября в 13:00 Поколение
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше