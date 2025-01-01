Новый спектакль продюсерского центра Федора Добронравова «Ты где-то рядом». Лирическая история любви

Продюсерский центр «Федор Добронравов» представляет новый спектакль «Ты где-то рядом», который погружает зрителей в лирическую историю любви немолодых людей. В течение полутора часов зрители смогут смеяться и грустить, переживая за трогательных героев, которых сблизит танец.

Возвращение к истокам

Эта постановка станет воссоединением коллег и друзей после долгой разлуки. Режиссер Владимир Большов, актёры Фёдор Добронравов и Марина Иванова впервые встретились в труппе театра «Сатирикон» 30 лет назад, что положило начало их долгой дружбе и совместному творчеству. В 1994 году Владимир Большов дал возможность Марине и Фёдору впервые станцевать вместе в спектакле «Шоу-Сатирикон», и теперь они вновь объединяются на сцене.

Слова Фёдора Добронравова

«Я ушел из «Сатирикона» 18 лет назад и очень скучал по работе со своими друзьями, - делится Фёдор. - Нам всегда хотелось вновь почувствовать себя молодыми, хулиганить и танцевать. Когда Володя показал мне пьесу, я сразу понял, что хочу её спродюсировать и сыграть. И, конечно, я рад, что Марина согласилась «войти второй раз почти в ту же воду». Это незабываемое возвращение в прошлое!»

Марина Иванова о вызове

Марина Иванова признается, что была готова вновь поработать с друзьями в любом проекте. «Володя и Федя просто не могли позвать меня во что-то неинтересное, - говорит актриса. - Для меня «Ты где-то рядом...» стал настоящим вызовом. Я счастлива, что у меня появилась такая возможность в такой компании. Мне важно было показать не карикатурный образ, а передать весь спектр чувств героини, которая открыта любви, но в то же время закрыта от окружающих. Я хочу, чтобы женщины не боялись жить в любом возрасте и наслаждаться жизнью на полную катушку!»

Мнение режиссера

Владимир Большов уверен, что между Ивановой и Добронравовым на сцене вспыхнет искра, позволяющая зрителям сопереживать героям. «Фёдор и Марина – удивительно органичные актеры, - отмечает он. - Мне всегда было интересно и комфортно работать с ними. Каждый из нас вложил в образы не только то, что прописал автор, но и частичку себя».

Информация о спектакле

Режиссер-постановщик: Владимир Большов

Автор пьесы: Михаил Хейфец

Сценограф: Борис Лысиков

Художник по костюмам: Лада Шведова

В ролях: ОН - Фёдор Добронравов, ОНА - Марина Иванова

О творцах спектакля

Владимир Большов - актёр и режиссер, Заслуженный артист РФ, с 1984 года работает в театре «Сатирикон». У него более 70 ролей в кино, включая «Братья Карамазовы» и «Глухарь».

Фёдор Добронравов - актёр и продюсер, Народный артист РФ, сыграл более 120 ролей в фильмах и сериалах. Основатель продюсерского центра «Федор Добронравов».

Марина Иванова - актриса, Заслуженная артистка РФ, работает в театре «Сатирикон» и имеет богатую фильмографию, насчитывающую более 40 фильмов и сериалов.