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Цветы для Элджернона
Билеты от 1600₽
Киноафиша Цветы для Элджернона

Спектакль Цветы для Элджернона

Постановка
Арт-пространство «Твой театр» 12+
Возраст 12+
Билеты от 1600₽

О концерте/спектакле

История Чарли Гордона: от простого уборщика до гения

Научно-фантастический рассказ Дэниела Киза "Цветы для Элджернона" рассказывает о Чарли Гордоне, умственно отсталом мужчине, работающем уборщиком в пекарне. Его мечта — стать умнее и избавиться от насмешек окружающих. Это желание становится основой его жизни, но путь к осуществлению мечты оказывается гораздо сложнее, чем он мог себе представить.

Эксперимент над Элджерноном и Чарли
В это время ученые проводят эксперимент на мыши по имени Элджернон, проводя операцию, которая значительно повышает её интеллект. После успеха эксперимента на Элджерноне, Чарли становится следующим подопытным. Операция меняет его жизнь: он превращается в гения, однако это не приносит ему счастья. Чарли сталкивается с одиночеством, его старые друзья отдаляются от него, а он сам начинает испытывать глубокие страдания.

Тема человеческой сущности и ценности простых качеств
Спектакль "Цветы для Элджернона" — это не просто рассказ о человеке с уникальными способностями. Он ставит вопросы о самой сущности человека, его месте в мире и важности настоящих человеческих ценностей. Через переживания Чарли, зрители могут задуматься о том, что действительно важно в жизни, и вспомнить о ценности таких качеств, как искренность, доброта и простота.

Режиссер
Светлана Бутузова
В ролях
Игорь Савостин
Лили Журавлева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 июля
Off-театр Москва, Б.Сухаревский пер., 21, стр. 2
20:00 от 3500 ₽
25 июля
Фламенкерия Москва, Доброслободская, 5а
19:00 от 2600 ₽ 22:00 от 2100 ₽
26 июля
Фламенкерия Москва, Доброслободская, 5а
16:00 от 2600 ₽
27 июля
Фламенкерия Москва, Доброслободская, 5а
18:00 от 3000 ₽
1 августа
Фламенкерия Москва, Доброслободская, 5а
19:00 от 2600 ₽
2 августа
Фламенкерия Москва, Доброслободская, 5а
16:00 от 2600 ₽
3 августа
Фламенкерия Москва, Доброслободская, 5а
17:00 от 1600 ₽ 21:00 от 1600 ₽
8 августа
Фламенкерия Москва, Доброслободская, 5а
19:00 от 1600 ₽
9 августа
Фламенкерия Москва, Доброслободская, 5а
16:00 от 1600 ₽
14 августа
Фламенкерия Москва, Доброслободская, 5а
20:00 от 1600 ₽
16 августа
Фламенкерия Москва, Доброслободская, 5а
16:00 от 1600 ₽
17 августа
Фламенкерия Москва, Доброслободская, 5а
19:00 от 1600 ₽
22 августа
Фламенкерия Москва, Доброслободская, 5а
21:00 от 1600 ₽
23 августа
Фламенкерия Москва, Доброслободская, 5а
16:00 от 1600 ₽
24 августа
Фламенкерия Москва, Доброслободская, 5а
20:00 от 1600 ₽
29 августа
Фламенкерия Москва, Доброслободская, 5а
19:00 от 1600 ₽
30 августа
Фламенкерия Москва, Доброслободская, 5а
16:00 от 1600 ₽
31 августа
Фламенкерия Москва, Доброслободская, 5а
20:00 от 1600 ₽

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