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Гоша Куценко. Творческий вечер
Билеты от 4500₽
Киноафиша Гоша Куценко. Творческий вечер

Спектакль Гоша Куценко. Творческий вечер

18+
Возраст 18+
Билеты от 4500₽

О концерте/спектакле

Творческий вечер с Гошей Куценко и Группой ГК в баре Petter

Приглашаем вас на уникальный музыкальный авторский проект, который пройдет в атмосфере театрального перфоманса. Вечер обещает стать настоящим праздником искусства, объединяющим поэзию и акустическую программу.

Атмосфера вечера

На сцене выступит заслуженный артист России Гоша Куценко вместе с музыкальной группой ГК. Их выступление сочетает в себе элементы Stand Up и душевные тексты, которые открываются в музыке и стихах. Это не просто концерт — это глубокое погружение в мир чувств и эмоций.

Что вас ждет?

  • Эмоциональные музыкальные номера с оригинальными текстами.
  • Перфомансы, которые порадуют и удивят зрителей.
  • Уникальная возможность увидеть Гошу Куценко в новом амплуа.

Интересные факты

Гоша Куценко известен не только как актер, но и как талантливый музыкант и поэт. В его творчестве каждая нота и слово наполнены глубоким смыслом, что делает каждое выступление незабываемым.

Приглашаем вас!

Не упустите шанс стать частью этого творческого вечера. Откройте для себя новое звучание музыки и поэзии, и погрузитесь в атмосферу вдохновения вместе с нами!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
1 августа
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
22:00 от 4500 ₽
6 сентября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
21:00 от 4500 ₽
30 октября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
21:00 от 4500 ₽
11 декабря
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
21:00 от 4500 ₽

Фотографии

Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер

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