Спектакль Гоша Куценко. Творческий вечер

Творческий вечер с Гошей Куценко и Группой ГК в баре Petter

Приглашаем вас на уникальный музыкальный авторский проект, который пройдет в атмосфере театрального перфоманса. Вечер обещает стать настоящим праздником искусства, объединяющим поэзию и акустическую программу.

Атмосфера вечера

На сцене выступит заслуженный артист России Гоша Куценко вместе с музыкальной группой ГК. Их выступление сочетает в себе элементы Stand Up и душевные тексты, которые открываются в музыке и стихах. Это не просто концерт — это глубокое погружение в мир чувств и эмоций.

Что вас ждет?

Эмоциональные музыкальные номера с оригинальными текстами.

Перфомансы, которые порадуют и удивят зрителей.

Уникальная возможность увидеть Гошу Куценко в новом амплуа.

Интересные факты

Гоша Куценко известен не только как актер, но и как талантливый музыкант и поэт. В его творчестве каждая нота и слово наполнены глубоким смыслом, что делает каждое выступление незабываемым.

Приглашаем вас!

Не упустите шанс стать частью этого творческого вечера. Откройте для себя новое звучание музыки и поэзии, и погрузитесь в атмосферу вдохновения вместе с нами!