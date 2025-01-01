Спектакль Богомолова «Три сестры» в МХТ имени Чехова

Режиссёр Константин Богомолов представляет свою интерпретацию классической чеховской пьесы «Три сестры». В этом спектакле он стремится превратить текст в живое, современное и эмоционально насыщенное произведение искусства.

Глубокое погружение в текст

Богомолов делится: «Мы полгода разбирали этот текст с актерами, внимательно изучая каждую деталь». Такое внимание к нюансам помогает убрать символизм, присущий оригиналу, и раскрыть психологическую структуру персонажей. Это позволяет глубже понять реальность людей, живущих в военном провинциальном городке.

Эмоции и человеческие отношения

Спектакль фокусируется на живых, конкретных проявлениях человеческих чувств: любви, эмоциях и отношениях. Богомолов подчеркивает, что в его версии не будет символизма и абстрации: «Это предельно конкретная, бытовая история о обычных людях».

Приходите на «Три сестры», чтобы увидеть новую грань известного произведения и погрузиться в богатый мир человеческих взаимоотношений!