Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Три сестры
Киноафиша Три сестры

Спектакль Три сестры

Постановка
МХТ им. Чехова 18+
Продолжительность 140 минут
Возраст 18+

О спектакле

Спектакль Богомолова «Три сестры» в МХТ имени Чехова

Режиссёр Константин Богомолов представляет свою интерпретацию классической чеховской пьесы «Три сестры». В этом спектакле он стремится превратить текст в живое, современное и эмоционально насыщенное произведение искусства.

Глубокое погружение в текст

Богомолов делится: «Мы полгода разбирали этот текст с актерами, внимательно изучая каждую деталь». Такое внимание к нюансам помогает убрать символизм, присущий оригиналу, и раскрыть психологическую структуру персонажей. Это позволяет глубже понять реальность людей, живущих в военном провинциальном городке.

Эмоции и человеческие отношения

Спектакль фокусируется на живых, конкретных проявлениях человеческих чувств: любви, эмоциях и отношениях. Богомолов подчеркивает, что в его версии не будет символизма и абстрации: «Это предельно конкретная, бытовая история о обычных людях».

Приходите на «Три сестры», чтобы увидеть новую грань известного произведения и погрузиться в богатый мир человеческих взаимоотношений!

Режиссер
Константин Богомолов
Константин Богомолов
В ролях
Александра Ребенок
Александра Ребенок
Мария Фомина
Мария Фомина
Софья Эрнст
Софья Эрнст
Дмитрий Куличков
Дмитрий Куличков
Дарья Мороз
Дарья Мороз

Фотографии

Три сестры Три сестры Три сестры Три сестры Три сестры Три сестры
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше