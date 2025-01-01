Меню
Прощай, любимая!
Киноафиша Прощай, любимая!

Спектакль Прощай, любимая!

Постановка
Театр им. Моссовета 16+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 16+
О спектакле

Спектакль «Прощай, любимая!» в Театре Моссовета — история о юности и любви 

«Прощай, любимая!» — это волнующая история о юности, любви, радостях, обидах, удачах и поражениях. Главные герои, Таня и Антон, приезжают в столицу с целью построить карьеру и стать лучшими в своем деле. Однако Москва, как мегаполис, полна амбициозных людей, и найти свое место здесь оказывается не так-то легко.

На пути к своим мечтам Таня и Антон сталкиваются с трудностями и моментами отчаяния. В какой-то момент им кажется, что они потерпели неудачу и что таких, как они, слишком много. Кажется, проще сдаться и вернуться домой. Но жизнь в Москве — это не только борьба за место под солнцем, но и возможность обрести настоящую любовь.

Награды и достижения

Пьеса «Прощай, любимая!» была удостоена победы в драматургическом конкурсе «Московские истории», организованном Театром Моссовета при поддержке Департамента культуры города Москвы в ноябре-декабре 2022 года. Это признание делает спектакль особенно значимым для театральной сцены.

Не пропустите возможность увидеть эту трогательную историю о жизни современного молодого человека в большом городе. Спектакль обещает быть не только актуальным, но и очень личным, ведь в каждой реплике звучат настоящие чувства и эмоции.

Режиссер
Сергей Аронин
В ролях
Дмитрий Федоров
Дмитрий Федоров
Глафира Лебедева
Марина Кондратьева
Марина Кондратьева
Павел Усачев
Ксения Комарова

Декабрь
Январь
14 декабря воскресенье
19:00
Театр им. Моссовета Москва, Б.Садовая, 16
от 1000 ₽
27 января вторник
19:00
Театр им. Моссовета Москва, Б.Садовая, 16
от 1000 ₽

