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Спектакль Доходное место

Постановка
Московский театр оперетты 12+
Режиссер Валерий Архипов
Продолжительность 3 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О спектакле

Мюзикл к 200-летию Александра Островского

К 200-летию великого русского драматурга Александра Островского был создан актуальный и красочный мюзикл «Доходное место», специально поставленный для Московского театра оперетты. Над этим произведением работали современные классики: композитор Геннадий Гладков и драматург Юлий Ким.

Сюжет

История рассказывает о молодом чиновнике Жадове, который стремится жить «честно, но бедно», зарабатывая деньги своим трудом. Его идеалы не находят поддержки у жены, богатого дяди Вышневского и других персонажей, для которых стремление Жадова — повод для насмешек. Главный вопрос, на который предстоит ответить герою: сможет ли любовь выдержать испытание принципами, или же ради благополучия придётся поступиться совестью?

Сценографические особенности

Мюзикл отличается масштабной сценографией, созданной известным художником Борисом Красновым. В центре сцены размещён огромный сейф — символ поклонения «золотому тельцу», который актуален во все времена. Декорации трансформируются, создавая живую и динамичную атмосферу.

Костюмы и стилистика

Костюмы, разработанные Викторией Севрюковой, украшены золотыми нитями и ручными аппликациями, воссоздают моду XIX века и придают постановке уникальный колорит. Спектакль объединяет традиции классического и современного музыкального театра, поддерживаемые современным световым и звуковым оборудованием, что делает его интересным для зрителей всех возрастов.

Творческая команда

  • Композитор: Геннадий Гладков
  • Либретто и стихи: Юлий Ким
  • Режиссер-постановщик и балетмейстер: Валерий Архипов
  • Музыкальный руководитель и дирижер: Андрей Семёнов
  • Художник: Борис Краснов
  • Художник по костюмам: Виктория Севрюкова
  • Художник по свету: Александр Сиваев
  • Хормейстер: Станислав Майский

Актерский состав

В спектакле участвуют: Елена Ионова, Инара Гулиева, Светлана Криницкая, Игорь Балалаев, Александр Голубев, Павел Иванов, Владислав Кирюхин и другие.

 

Фотографии

Доходное место Доходное место Доходное место Доходное место Доходное место Доходное место Доходное место Доходное место Доходное место Доходное место Доходное место
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