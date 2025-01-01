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Ночь перед Рождеством
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Киноафиша Ночь перед Рождеством

Спектакль Ночь перед Рождеством

Постановка
Театр кукол им. Образцова 12+
Режиссер Анатолий Вещиков
Продолжительность 1 час 35 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 400₽

О концерте/спектакле

Кукольный спектакль по повести Н. В. Гоголя из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки»

О спектакле

Спектакль предлагает зрителям погрузиться в магический мир зимней Диканьки из знаменитого цикла рассказов Н. В. Гоголя. С помощью замечательной сценографии и выразительных образов кукольных персонажей, а также разнообразных сценических эффектов, на сцене оживает волшебная ночь перед Рождеством.

Магия Рождества

В это удивительное время на бездонном ночном небе можно встретить самых неожиданных персонажей: свору чертей во главе со Старым Чёртом, щеголиху-ведьму на помеле и влюблённого кузнеца, который мчится верхом на чертёнке в Санкт-Петербург. Несмотря на все ухищрения и колебания чертей, кузнец Вакула не отступит и добьется своей цели — завоюет сердце красавицы Оксаны.

Заключение

Этот спектакль — не только весёлое приключение, но и отражение гоголевского юмора и волшебства. Он приглашает зрителей стать частью незабываемой рождественской истории, полной чудес и романтики.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 октября
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
16:00 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽

Фотографии

Ночь перед Рождеством Ночь перед Рождеством Ночь перед Рождеством Ночь перед Рождеством Ночь перед Рождеством

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