Спектакль Ночь перед Рождеством

О спектакле
Спектакль предлагает зрителям погрузиться в магический мир зимней Диканьки из знаменитого цикла рассказов Н. В. Гоголя. С помощью замечательной сценографии и выразительных образов кукольных персонажей, а также разнообразных сценических эффектов, на сцене оживает волшебная ночь перед Рождеством.
Магия Рождества
В это удивительное время на бездонном ночном небе можно встретить самых неожиданных персонажей: свору чертей во главе со Старым Чёртом, щеголиху-ведьму на помеле и влюблённого кузнеца, который мчится верхом на чертёнке в Санкт-Петербург. Несмотря на все ухищрения и колебания чертей, кузнец Вакула не отступит и добьется своей цели — завоюет сердце красавицы Оксаны.
Заключение
Этот спектакль — не только весёлое приключение, но и отражение гоголевского юмора и волшебства. Он приглашает зрителей стать частью незабываемой рождественской истории, полной чудес и романтики.