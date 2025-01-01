Спектакль Ночь перед Рождеством

Кукольный спектакль по повести Н. В. Гоголя из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки»

О спектакле

Спектакль предлагает зрителям погрузиться в магический мир зимней Диканьки из знаменитого цикла рассказов Н. В. Гоголя. С помощью замечательной сценографии и выразительных образов кукольных персонажей, а также разнообразных сценических эффектов, на сцене оживает волшебная ночь перед Рождеством.

Магия Рождества

В это удивительное время на бездонном ночном небе можно встретить самых неожиданных персонажей: свору чертей во главе со Старым Чёртом, щеголиху-ведьму на помеле и влюблённого кузнеца, который мчится верхом на чертёнке в Санкт-Петербург. Несмотря на все ухищрения и колебания чертей, кузнец Вакула не отступит и добьется своей цели — завоюет сердце красавицы Оксаны.

Заключение

Этот спектакль — не только весёлое приключение, но и отражение гоголевского юмора и волшебства. Он приглашает зрителей стать частью незабываемой рождественской истории, полной чудес и романтики.