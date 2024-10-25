Спектакль Детектор лжи

Комедия Сигарева на сцене театра имени Миронова

Первая редакция спектакля «Детектор лжи» снова на сцене театра имени Миронова. Эта редакция спектакля, поставленная режиссёром Валерием Гришко, завоевала любовь зрителей благодаря своей фантастической реалистичности, искромётному юмору и житейской горькой мудрости.

Сюжет

Эта старая-новая мелодраматичная история рассказывает о том, что откроется, когда жена гипнотизёра решает найти спрятанную «заначку» мужа. Спектакль снова порадует наших зрителей, предлагая смех сквозь слёзы.

Не пропустите

Не упустите возможность насладиться этой захватывающей пьесой по мотивам работ Василия Сигарева и вместе посмеяться над жизненными перипетиями героев!