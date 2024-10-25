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Детектор лжи
Киноафиша Детектор лжи

Спектакль Детектор лжи

Провинциальный анекдот с участием гипнотизера
Постановка
Русская антреприза им. Андрея Миронова 16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Комедия Сигарева на сцене театра имени Миронова

Первая редакция спектакля «Детектор лжи» снова на сцене театра имени Миронова. Эта редакция спектакля, поставленная режиссёром Валерием Гришко, завоевала любовь зрителей благодаря своей фантастической реалистичности, искромётному юмору и житейской горькой мудрости.

Сюжет

Эта старая-новая мелодраматичная история рассказывает о том, что откроется, когда жена гипнотизёра решает найти спрятанную «заначку» мужа. Спектакль снова порадует наших зрителей, предлагая смех сквозь слёзы.

Не пропустите

Не упустите возможность насладиться этой захватывающей пьесой по мотивам работ Василия Сигарева и вместе посмеяться над жизненными перипетиями героев!

Режиссер
Валерий Гришко
В ролях
Мария Лаврова
Евгений Баранов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 21 сентября
Русская антреприза им. Андрея Миронова Санкт-Петербург, Большой просп. П.С., 75/35
19:00 от 1100 ₽

Фотографии

Детектор лжи Детектор лжи Детектор лжи Детектор лжи Детектор лжи Детектор лжи Детектор лжи Детектор лжи

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Биография Василия Сигарева: как уральский мальчик поставил пьесу в Лондоне
Биография Василия Сигарева: как уральский мальчик поставил пьесу в Лондоне Творчество этого человека охватывает сразу три области — кино, театр и литературу. Лучшие фильмы Василия Сигарева «Жить» и «Z» получили высокие оценки от зрителей, пьесы Сигарева идут в театрах по всей стране, а его спектакли выигрывали престижные премии. Хотя его судьба не была простой, а детство мало располагало к творчеству, он смог добиться успеха и сейчас является одним из ярких представителей современного искусства. Биография Сигарева в новой статье Киноафиши. Как он начинал свой путь и смог стать популярным режиссёром кино, театральным режиссёром и драматургом.
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25 октября 2024 08:00
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