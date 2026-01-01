Экстравагантные перипетии в спектакле «Битва жизни»

Балетная драма по мотивам повести Чарлза Диккенса, «Битва жизни», в постановке режиссера Андрея Гончарова, перенесет зрителей в мир противоречий и душевных метаний. Сюжет разворачивается на фоне жестокой битвы, сменившейся мирной жизнью, где живет семья эксцентричного доктора Джедлера и его дочерей.

Семейные узы и предательство

Младшая из дочерей, Мэрьон Джедлер, обручена с Элфредом Хитфилдом, однако неожиданный поворот событий приводит к тому, что распутный Майкл Уордн решает разорвать их союз. Классическая новелла, написанная в 1846 году, может не входить в число самых известных произведений Диккенса, но ее историческая важность для русского театра неоспорима. В 1924 году спектакль в постановке Николая Горчакова посмотрел Константин Станиславский, и эта версия вошла в репертуар МХАТа.

Неповторимый взгляд на классику

Сегодня, в 2025 году, Андрей Гончаров, ученик Вениамина Фильштинского, представит свою интерпретацию в Пскове. Это будет первое обращение Псковского театра драмы к творчеству Диккенса. Постановка станет приглашением зрителей задуматься над вопросами совести, любви и самопожертвования в контексте современности.

Музыка и атмосферное оформление

Мир спектакля обогатят произведения таких композиторов, как Георг Фридрих Гендель, Джузеппе Доменико Скарлатти и Паскаль Шумахер. Зрителей ждет музыкальное сопровождение, которое дополнит нестандартный взгляд на классический сюжет. В числе музыкальных шедевров будет и песня «Караван любви», исполненная Софией Ротару.

Не пропустите возможность насладиться этой захватывающей историей, наполненной драмой и эмоциями, которая актуальна как никогда.