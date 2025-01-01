Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Журавль и цапля
Киноафиша Журавль и цапля

Спектакль Журавль и цапля

Постановка
Большой театр кукол 6+
Режиссер Екатерина Ложкина-Белевич
Продолжительность 45 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Кукольная сказка о поиске счастья

Сова летела по небу и попала в сказку, хотя сама этого не ожидала. Задумывались ли мы, как эта странная присказка связана с историей о Журавле и Цапле? Авторов спектакля этот вопрос заинтересовал, и в их интерпретации Сова становится не просто случайным героем, а настоящим волшебным помощником и символом Судьбы.

История о поиске любви
Спектакль «Журавль и Цапля» — это продолжение кукольной дилогии режиссёра Екатерины Ложкиной. Как и в постановке «Я с тобой», в центре сюжета два героя, которые, несмотря на свою связь, вынуждены преодолевать препятствия на пути к счастью. Для Медведя и Белки счастьем стала дружба, а для Журавля и Цапли — любовь, которую они еще должны обрести, сделав правильный выбор.

Сказка о поиске себя
Это история о любви, дружбе и судьбе, которая незримо ведёт героев, предоставляя им шанс быть вместе.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 13 сентября
Большой театр кукол Санкт-Петербург, Некрасова, 10
11:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽

В ближайшие дни

До свадьбы доживет
18+
Комедия Иммерсивный
До свадьбы доживет
30 августа в 17:30 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 2900 ₽
Золушка
6+
Детский
Золушка
18 октября в 12:00 Театр комедии им. Акимова
от 300 ₽
Безумный день, или Женитьба Фигаро
12+
Комедия
Безумный день, или Женитьба Фигаро
22 октября в 19:00 Театр комедии им. Акимова
от 500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше