Кукольная сказка о поиске счастья

Сова летела по небу и попала в сказку, хотя сама этого не ожидала. Задумывались ли мы, как эта странная присказка связана с историей о Журавле и Цапле? Авторов спектакля этот вопрос заинтересовал, и в их интерпретации Сова становится не просто случайным героем, а настоящим волшебным помощником и символом Судьбы.

История о поиске любви

Спектакль «Журавль и Цапля» — это продолжение кукольной дилогии режиссёра Екатерины Ложкиной. Как и в постановке «Я с тобой», в центре сюжета два героя, которые, несмотря на свою связь, вынуждены преодолевать препятствия на пути к счастью. Для Медведя и Белки счастьем стала дружба, а для Журавля и Цапли — любовь, которую они еще должны обрести, сделав правильный выбор.

Сказка о поиске себя

Это история о любви, дружбе и судьбе, которая незримо ведёт героев, предоставляя им шанс быть вместе.