Спектакль Тартюф

«Тартюф»: известная пьеса Мольера в Молодежном театре на Фонтанке

Молодежный театр на Фонтанке приглашает зрителей на спектакль по знаменитой пьесе Мольера «Тартюф», которая не теряет своей актуальности уже несколько столетий. Несмотря на время, зрители по-прежнему задаются вопросом: кто такой Тартюф?

Образ Тартюфа

Тартюф — это многоликий персонаж, в котором сочетаются лицемерие, обман и подхалимство. Он может казаться мелким плутом или ловким мошенником, сумевшим пленить своим обаянием доверчивого отца семейства. Под маской праведника скрывается грешник, играющий на слабостях и заблуждениях окружающих. Тартюф — это виртуоз манипуляции и азартный игрок, получающий удовольствие от своей рискованной игры.

Сценическое решение

Сценическое пространство спектакля оформлено как шахматная доска, на которой разыгрывается комедийное сражение. Эта доска искажена то ли силой зла, то ли человеческой глупостью, превращая сцену в арену, где разворачивается борьба за правду. Кто же выйдет победителем?

Актуальность

Хотя в финале спектакля мошенника разоблачат, а справедливость восторжествует, зрители понимают, что Тартюфы все еще существуют в нашей жизни. Они неизбежны, как человеческие слабости — лесть, фанатизм и желание власти. Смеясь над историей, происходящей на сцене, мы невольно соотносим ее с настоящим временем, осознавая, что Тартюф, увы, вечен, и каждый век предоставляет ему новые возможности для игры и обмана.