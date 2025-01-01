Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Тартюф
Киноафиша Тартюф

Спектакль Тартюф

Влюбленный святоша и муж под столом.
Постановка
Молодежный театр на Фонтанке 16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Тартюф»: известная пьеса Мольера в Молодежном театре на Фонтанке

Молодежный театр на Фонтанке приглашает зрителей на спектакль по знаменитой пьесе Мольера «Тартюф», которая не теряет своей актуальности уже несколько столетий. Несмотря на время, зрители по-прежнему задаются вопросом: кто такой Тартюф?

Образ Тартюфа

Тартюф — это многоликий персонаж, в котором сочетаются лицемерие, обман и подхалимство. Он может казаться мелким плутом или ловким мошенником, сумевшим пленить своим обаянием доверчивого отца семейства. Под маской праведника скрывается грешник, играющий на слабостях и заблуждениях окружающих. Тартюф — это виртуоз манипуляции и азартный игрок, получающий удовольствие от своей рискованной игры.

Сценическое решение

Сценическое пространство спектакля оформлено как шахматная доска, на которой разыгрывается комедийное сражение. Эта доска искажена то ли силой зла, то ли человеческой глупостью, превращая сцену в арену, где разворачивается борьба за правду. Кто же выйдет победителем?

Актуальность

Хотя в финале спектакля мошенника разоблачат, а справедливость восторжествует, зрители понимают, что Тартюфы все еще существуют в нашей жизни. Они неизбежны, как человеческие слабости — лесть, фанатизм и желание власти. Смеясь над историей, происходящей на сцене, мы невольно соотносим ее с настоящим временем, осознавая, что Тартюф, увы, вечен, и каждый век предоставляет ему новые возможности для игры и обмана.

Режиссер
Андрей Андреев
В ролях
Елена Соловьева
Дмитрий Сутырин
Наталья Паллин
Екатерина Дронова
Сергей Барковский

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 13 августа
Молодежный театр на Фонтанке Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 114
19:00 от 800 ₽

В ближайшие дни

Мнимый больной
12+
Комедия
Мнимый больной
23 сентября в 19:00 Театр эстрады им. Аркадия Райкина
от 1000 ₽
Мандельштам. Большой вечер поэзии
16+
Творческий вечер
Мандельштам. Большой вечер поэзии
5 августа в 19:30 Прекрасный Есенин
от 800 ₽
Волшебник Изумрудного города
6+
Детский Мюзикл
Волшебник Изумрудного города
25 октября в 12:00 Театр комедии им. Акимова
от 300 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше