Спектакль Цирк Умвельт

Трагический спектакль в театре «Особняк»

Нищий передвижной цирк со сквозняками, старыми афишами на стенах и вечными пайетками на сценических костюмах — это не только основное место действия, но и уникальная атмосфера, в которой разворачивается история спектакля. И в закулисье такого цирка, и на зрительском амфитеатре рано или поздно становится понятно, что от метафизического ветра человека защищает лишь тонкое, заштопанное полотнище шатра.

Эта история без хэппи-энда, но и назвать её пессимистичной невозможно. Главная идея — как израненные физически и душевно, несовершенные существа фантастическим образом обретают внутреннюю силу и возвращаются к своей природе.

Персонажи и технологии

Для создания одного из персонажей этого загадочного цирка художник Сергей Корытов в сотрудничестве с командой художников-технологов из Imagineers.workshop использовал высокотехнологичный метод, который до сих пор применялся лишь в высокобюджетном кино — 3D печать, 3D сканер, силикон и другие инновационные материалы.

Кроме того, художник Екатерина Полякова создала безголового цыплёнка Майка, который превращается в протоптицу и вырывается на свободу. В реальной же жизни, во времена Великой депрессии, цыплёнка хотели зажарить на ужин, отрубив предварительно голову. Однако по какой-то причине Майк не умер, и тогда его хозяин решил заработать на его "особенности", гастролируя по близлежащим городам.

Гастрольная жизнь безголового цыплёнка продолжалась два года, пока в какой-то момент хозяин не забыл прочистить ему горло — Майк погиб от удушья. Эта захватывающая и трагическая история привносит в спектакль уникальное обаяние и вынуждает зрителей задуматься о том, как важно находить силу в самых непростых обстоятельствах.