Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Цирк Умвельт
Киноафиша Цирк Умвельт

Спектакль Цирк Умвельт

Постановка
Особняк
Режиссер Алиса Олейник
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта

О спектакле

Трагический спектакль в театре «Особняк»

Нищий передвижной цирк со сквозняками, старыми афишами на стенах и вечными пайетками на сценических костюмах — это не только основное место действия, но и уникальная атмосфера, в которой разворачивается история спектакля. И в закулисье такого цирка, и на зрительском амфитеатре рано или поздно становится понятно, что от метафизического ветра человека защищает лишь тонкое, заштопанное полотнище шатра.

Эта история без хэппи-энда, но и назвать её пессимистичной невозможно. Главная идея — как израненные физически и душевно, несовершенные существа фантастическим образом обретают внутреннюю силу и возвращаются к своей природе.

Персонажи и технологии

Для создания одного из персонажей этого загадочного цирка художник Сергей Корытов в сотрудничестве с командой художников-технологов из Imagineers.workshop использовал высокотехнологичный метод, который до сих пор применялся лишь в высокобюджетном кино — 3D печать, 3D сканер, силикон и другие инновационные материалы.

Кроме того, художник Екатерина Полякова создала безголового цыплёнка Майка, который превращается в протоптицу и вырывается на свободу. В реальной же жизни, во времена Великой депрессии, цыплёнка хотели зажарить на ужин, отрубив предварительно голову. Однако по какой-то причине Майк не умер, и тогда его хозяин решил заработать на его "особенности", гастролируя по близлежащим городам.

Гастрольная жизнь безголового цыплёнка продолжалась два года, пока в какой-то момент хозяин не забыл прочистить ему горло — Майк погиб от удушья. Эта захватывающая и трагическая история привносит в спектакль уникальное обаяние и вынуждает зрителей задуматься о том, как важно находить силу в самых непростых обстоятельствах.

Купить билет на спектакль Цирк Умвельт

Помощь с билетами
В других городах
Март
7 марта суббота
19:30
Особняк Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 55
8 марта воскресенье
19:30
Особняк Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 55
от 2000 ₽
12 марта четверг
19:30
Особняк Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 55
от 2000 ₽

В ближайшие дни

Камень. Зверь. Человек
18+
Драма
Камень. Зверь. Человек
7 марта в 19:00 Открытое пространство
от 4000 ₽
Урод
16+
Драма
Урод
27 марта в 19:30 Театр Поколений
от 1500 ₽
Сон об осени
18+
Драма
Сон об осени
13 марта в 19:00 Театр им. Ленсовета
от 600 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше