Спектакль Из Петербурга, с любовью

Концерт "Из Петербурга, с любовью" от театральной компании «Ойра-Ойра»

Театральная компания «Ойра-Ойра» приглашает посетить незабываемый концерт в арт-кафе «Подвалъ Бродячей Собаки». В программе вечера — юмор и лирика о Петербурге, исполняемая под сопровождение рояля и скрипки.

Портрет города

Имя Санкт-Петербурга неразрывно связано с величайшими поэтами и писателями. Этот удивительный город, ставший вдохновением лучших авторов XX века, предстанет в композиции "Из Петербурга, с любовью".

Смешные и лиричные фрагменты

Надеетесь прогуляться по Крюкову каналу с незадачливыми героями Зощенко? Или услышать анекдотичный рассказ об актёрском дебюте на сцене БДТ? Концерт обещает представить вам восхитительные панорамы Васильевского острова через смешные и лиричные фрагменты — все они создают масштабный портрет Петербурга.

Талантливые исполнители

Актриса Анна Некрасова, ученица Юрия Томошевского, на протяжении многих лет исполняет главные роли в его спектаклях. Она блестяще переняла уникальную школу, в которой стихи исполняются так, что их звучание, мелодика и смысл раскрываются максимально.

Музыку для вечера написала Наталья Чубарова, петербургский композитор, мастерски передающий особый смысл каждого стихотворения.

О компании "Ойра-Ойра"

Театральная компания «Ойра-Ойра» — независимое петербургское содружество музыкантов и актёров, основанное Анной Некрасовой в 2018 году. В репертуаре компании литературные и поэтические спектакли, в которых центральную роль играет Слово, взаимодействующее с авторской музыкой.

