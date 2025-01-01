Меню
Новая помада
Киноафиша Новая помада

Спектакль Новая помада

Постановка
Лицедеи 16+
Продолжительность 1 час 50 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Ироничный взгляд на женский мир в театре «Лицедеи»

Хотите узнать о женщинах всё, что боялись спросить? Спектакль «Новая помада» — это ироничные монологи актрис театра «Битком», где обсуждаются влюбленность, ревность, женские тренинги, разводы, дети и другие насущные заботы.

Уникальное сочетание жанров

Этот спектакль уникален тем, что в нём объединяются импровизация, острый юмор и интерактив с публикой. Восхитительный женский вокальный ансамбль и живое музыкальное сопровождение делают представление ярким и запоминающимся.

Музыка и радость

Перед началом спектакля зрителей ожидает погружение в мир музыки, а когда героини выйдут на сцену, вы почувствуете легкость и неподдельную радость. Откройте для себя море реальных историй из жизни женщин, поданных с юмором и теплотой.

Режиссер
Антон Сухарев
В ролях
Светлана Бухтоярова
Марина Лысенко-Петухова
Анна Мозжевилова
Людмила Назарова
Анастасия Шутова

В других городах

Санкт-Петербург, 25 сентября
Лицедеи Санкт-Петербург, Литейный, д. 14 (Дворец «Олимпия», угол Литейного проспекта и Фурштатской улицы)
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 11 октября
Лицедеи Санкт-Петербург, Литейный, д. 14 (Дворец «Олимпия», угол Литейного проспекта и Фурштатской улицы)
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Новая помада Новая помада Новая помада Новая помада Новая помада Новая помада Новая помада

