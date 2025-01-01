Ироничный взгляд на женский мир в театре «Лицедеи»

Хотите узнать о женщинах всё, что боялись спросить? Спектакль «Новая помада» — это ироничные монологи актрис театра «Битком», где обсуждаются влюбленность, ревность, женские тренинги, разводы, дети и другие насущные заботы.

Уникальное сочетание жанров

Этот спектакль уникален тем, что в нём объединяются импровизация, острый юмор и интерактив с публикой. Восхитительный женский вокальный ансамбль и живое музыкальное сопровождение делают представление ярким и запоминающимся.

Музыка и радость

Перед началом спектакля зрителей ожидает погружение в мир музыки, а когда героини выйдут на сцену, вы почувствуете легкость и неподдельную радость. Откройте для себя море реальных историй из жизни женщин, поданных с юмором и теплотой.