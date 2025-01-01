Спектакль Черное пальто

Меню
Черное пальто
Билеты от 1500₽
Постановка
Пространство «Внутри» 18+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 18+
О концерте/спектакле

По рассказам Людмилы Петрушевской «Гигиена» и «Черное пальто»

В основе постановки лежат два жутких текста Людмилы Петрушевской: рассказ «Гигиена», написанный в начале 90-х, и «Черное пальто». Эти произведения погружают зрителей в мрачный мир, где реальность переплетается с кошмарными видениями, создавая атмосферу, схожую с творчеством Дэвида Линча.

Сюжет «Гигиены»

В городе вспыхивает эпидемия загадочного вируса, убивающего за три дня. Симптомы включают появление волдырей и вздутие тела. Надежда на выживание сохраняется только при строгом соблюдении гигиены, изоляции и отсутствии мышей. Эта мрачная история перекликается с реальностью пандемии и раскрывает страхи перед неизвестным.

«Черное пальто»

Рассказ описывает блуждание души между жизнью и смертью. Реальность, знакомая и привычная, становится зыбкой, превращаясь в пространство, где образы из сновидений вторгаются в повседневность.

 

Режиссер
Рузанна Мовсесян
В ролях
Нелли Уварова
Рузанна Мовсесян
Дарья Семенова
Скрипач — Давид Мовсесян
пианистка — Мария Кальянова

12 октября
Пространство «Внутри» Москва, Казакова, 8, стр. 3
20:00 от 1500 ₽

