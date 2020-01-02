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Черная курица
Билеты от 1500₽
Киноафиша Черная курица

Спектакль Черная курица

Постановка
РАМТ 12+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Погружение в мир сказки: «Черная курица, или Подземные жители» в РАМТе

Антоний Погорельский создал свою знаменитую сказку «Черная курица, или Подземные жители» в подарок любимому племяннику Алеше, который стал известным поэтом и писателем Алексеем Константиновичем Толстым. Эта интригующая история полна волшебства и таинственности, что делает её идеальной для театральной постановки.

Сюжет и педагогические мотивы

Сюжет сказки, пронизанный духом гофмановских традиций, несет в себе важные педагогические идеи. Главные уроки, которые Погорельский хочет донести до читателя и зрителя, таковы: будь послушным, скромным и трудолюбивым, не задирай нос, не лги и всегда держи свое слово, чего бы это ни стоило.

Загадочный мир на сцене

Постановка обещает стать настоящим волшебным путешествием, полным загадочных теней и фантастических существ. Она способна захватить воображение как детей, так и взрослых. Даже те, кто считает, что без «смеха за кадром» и компьютерных спецэффектов история не может быть интересной, найдут в этой сказке что-то особенное.

Приглашаем на спектакль!

Не упустите возможность погрузиться в этот уникальный мир, где реальность переплетается с фантазией. Спектакль «Черная курица, или Подземные жители» ждет вас в театре. Убедитесь сами, как классическая сказка может ожить на сцене!

Режиссер
Екатерина Половцева
В ролях
Виктор Панченко
Максим Керин
Максим Керин
Алексей Блохин
Дарья Рощина
Дмитрий Бурукин
Дмитрий Бурукин

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 октября
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
15:00 от 1500 ₽ 19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Черная курица Черная курица Черная курица Черная курица Черная курица Черная курица

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