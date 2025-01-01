Спектакль Женитьба Бальзаминова

Умный и ироничный текст пьесы Александра Островского давно разошёлся на цитаты. Авантюра главного героя, Михайло Бальзаминова, в поисках жены стала классическим примером брака по расчету.
Наполненный фантазиями о роскошной жизни и комфортном существовании, Бальзаминов решает, что женитьба на состоятельной даме — самый верный путь к благополучию. Его заботливая маменька усердно ищет подходящие кандидатуры для сватовства, но столкнувшись с трудностями, они понимают, что богатые невесты не спешат обратить внимание на сердце Бальзаминова.
Как же главный герой будет выпутываться из этой запутанной истории? Спектакль обещает захватывающее развитие событий и неожиданное решение проблемы.
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