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Женитьба Бальзаминова
Билеты от 1500₽
Киноафиша Женитьба Бальзаминова

Спектакль Женитьба Бальзаминова

Постановка
Театр комедии. Основная сцена 12+
Продолжительность 2 часа 30 минут
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Бальзаминов. Женитьба по расчету. Знаменитая комедия Островского в Театре комедии

Умный и ироничный текст пьесы Александра Островского давно разошёлся на цитаты. Авантюра главного героя, Михайло Бальзаминова, в поисках жены стала классическим примером брака по расчету.

Сюжет

Наполненный фантазиями о роскошной жизни и комфортном существовании, Бальзаминов решает, что женитьба на состоятельной даме — самый верный путь к благополучию. Его заботливая маменька усердно ищет подходящие кандидатуры для сватовства, но столкнувшись с трудностями, они понимают, что богатые невесты не спешат обратить внимание на сердце Бальзаминова.

Интрига

Как же главный герой будет выпутываться из этой запутанной истории? Спектакль обещает захватывающее развитие событий и неожиданное решение проблемы.

Интересные факты

  • Александр Островский считается основоположником русского театра, и его пьесы до сих пор актуальны.
  • «Бальзаминов. Женитьба по расчету» — это не только комедия, но и глубокая социальная сатира.
  • Спектакль часто ставится в разных театрах, и каждая интерпретация привносит что-то новое в классическую историю.

Не упустите возможность увидеть эту увлекательную историю на сцене!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 октября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:30 от 1500 ₽
1 ноября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:30 от 1500 ₽
2 ноября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
14:00 от 1500 ₽ 20:00 от 1500 ₽
11 ноября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:30 от 1500 ₽
16 ноября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:30 от 1500 ₽
19 ноября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:30 от 1500 ₽
24 ноября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:30 от 1500 ₽
25 ноября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:30 от 1500 ₽
26 ноября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:30 от 1500 ₽

В ближайшие дни

Нотр-Дам-де-Пари
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Нотр-Дам-де-Пари
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Номер 13
19 декабря в 19:00 ДК им. Зуева
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