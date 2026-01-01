Спектакль Бурлеск вечера от Ruby Sparks Cabaret

В самом сердце Петербурга, в окружении винтажного антуража и блестящих страз, пройдет уникальная программа бурлеск-вечеров от знаменитого кабаре Ruby Sparks. Это идеальное место для тех, кто ценит утонченность и магию театра.
Формат вечеров остаётся прежним, но мероприятия обретут новые грани благодаря изысканным интерьерам. Каждая деталь здесь рассказывает свою историю, а лучи софитов отражают волшебство страз.
14 и 28 февраля вас ждет специальная программа, посвященная Дню всех влюбленных. Эта ночь станет идеальным способом выразить свои чувства и подарить незабываемые эмоции.
Любовь может принимать множество форм — от нежности и игривости до страсти и дерзости. На этом шоу мы соберём все проявления любви в захватывающей праздничной программе. Присоединяйтесь и откройте для себя неординарный способ сказать «люблю»!