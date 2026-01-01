Спектакль Бурлеск вечера от Ruby Sparks Cabaret

Оповещения от Киноафиши
Бурлеск вечера от Ruby Sparks Cabaret

18+
О спектакле

Роскошные бурлеск-вечера от Ruby Sparks Cabaret в баре «Сплетни» by Anna Asti

В самом сердце Петербурга, в окружении винтажного антуража и блестящих страз, пройдет уникальная программа бурлеск-вечеров от знаменитого кабаре Ruby Sparks. Это идеальное место для тех, кто ценит утонченность и магию театра.

Формат вечеров остаётся прежним, но мероприятия обретут новые грани благодаря изысканным интерьерам. Каждая деталь здесь рассказывает свою историю, а лучи софитов отражают волшебство страз.

Что вас ждет на вечере?

  • Роскошные бурлеск-номера
  • Неповторимый джазовый вокал в духе старого времени
  • Блистательные шоугелс и зажигательные танцы

14 и 28 февраля вас ждет специальная программа, посвященная Дню всех влюбленных. Эта ночь станет идеальным способом выразить свои чувства и подарить незабываемые эмоции.

Праздничная программа ко Дню святого Валентина

Любовь может принимать множество форм — от нежности и игривости до страсти и дерзости. На этом шоу мы соберём все проявления любви в захватывающей праздничной программе. Присоединяйтесь и откройте для себя неординарный способ сказать «люблю»!

Февраль
Март
28 февраля суббота
17:00
Сплетни by Anna Asti Санкт-Петербург, Конюшенная пл., 2, литера Г
от 4600 ₽
20:00
Сплетни by Anna Asti Санкт-Петербург, Конюшенная пл., 2, литера Г
от 4600 ₽
8 марта воскресенье
18:30
Сплетни by Anna Asti Санкт-Петербург, Конюшенная пл., 2, литера Г
от 4600 ₽
21 марта суббота
17:00
Сплетни by Anna Asti Санкт-Петербург, Конюшенная пл., 2, литера Г
от 4600 ₽
20:00
Сплетни by Anna Asti Санкт-Петербург, Конюшенная пл., 2, литера Г
от 4600 ₽

