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Деревня канатоходцев
Киноафиша Деревня канатоходцев

Спектакль Деревня канатоходцев

12+
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль-притча для всех возрастов

Погружение в волшебный мир

Приглашаем вас в удивительное место — деревню Канатоходцев, расположенную на высокой горе, где жизнь полна мистики и волшебства. Здесь птицы разговаривают, как люди, а призраки прошлого влияют на судьбы влюбленных. Это уникальное пространство, где трудно отделить вымысел от реальности.

Оригинальный сюжет и культурные корни

Спектакль «Деревня канатоходцев» — новая работа театра «Открытое Пространство», созданная известным петербургским режиссером Яной Туминой. В основе сюжета лежат древние предания народов Дагестана, художественно переосмысленные авторами.

Универсальные темы любви и семьи

Созданная самобытная реальность не привязана к какой-либо конкретной культуре, но в то же время она узнаваема. Каждая культура имеет свои сказания о любви и важности семьи, что делает эту историю универсальной.

Спектакль для всех возрастов

«Деревня канатоходцев» — это спектакль-притча, который найдет отклик в сердцах зрителей всех возрастов — как детей, так и взрослых. Не упустите возможность стать частью этого волшебного приключения!

Режиссер
Яна Тумина
В ролях
Александр Балсанов
Алла Данишевская
Регина Окунева
Ренат Шавалиев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 августа
Скороход Санкт-Петербург, Московский просп., 107, корп. 5, 4 этаж
16:00 от 1700 ₽ 19:30 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 6 сентября
Скороход Санкт-Петербург, Московский просп., 107, корп. 5, 4 этаж
16:00 от 1600 ₽ 19:30 от 1400 ₽

Фотографии

Деревня канатоходцев Деревня канатоходцев Деревня канатоходцев Деревня канатоходцев

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