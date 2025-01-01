Спектакль-притча для всех возрастов

Погружение в волшебный мир

Приглашаем вас в удивительное место — деревню Канатоходцев, расположенную на высокой горе, где жизнь полна мистики и волшебства. Здесь птицы разговаривают, как люди, а призраки прошлого влияют на судьбы влюбленных. Это уникальное пространство, где трудно отделить вымысел от реальности.

Оригинальный сюжет и культурные корни

Спектакль «Деревня канатоходцев» — новая работа театра «Открытое Пространство», созданная известным петербургским режиссером Яной Туминой. В основе сюжета лежат древние предания народов Дагестана, художественно переосмысленные авторами.

Универсальные темы любви и семьи

Созданная самобытная реальность не привязана к какой-либо конкретной культуре, но в то же время она узнаваема. Каждая культура имеет свои сказания о любви и важности семьи, что делает эту историю универсальной.

Спектакль для всех возрастов

«Деревня канатоходцев» — это спектакль-притча, который найдет отклик в сердцах зрителей всех возрастов — как детей, так и взрослых. Не упустите возможность стать частью этого волшебного приключения!