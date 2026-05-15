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Бурлеск-шоу Петербурга: игра, танец, блеск и перья

Автор: Киноафиша
Опубликовано: 15 мая 2026 · Обновлено: 20 мая 2026

Танцевать под джаз и поучаствовать себя гостем на вечеринке Великого Гэтсби. Подборка спектаклей в Санкт-Петербурге в стиле бурлеск, которые познакомят с этим ярким жанром.

Фрик-кабаре «12 стульев»
Фрик-кабаре «12 стульев»
перформанс, музыка

Вас ждет яркое и дерзкое шоу! Музыкальный спектакль «12 стульев» приглашает вас окунуться в атмосферу фрик-кабаре, где сочетаются любовь, азарт, свобода и неприкрытая сексуальность. Это уникальное авторское прочтение…

Кабаре «Баттерфляй»
Кабаре «Баттерфляй»
танцевальный, музыка · 24 июля, 31 июля, 7 августа · Театральный центр на Коломенской

Приглашаем вас насладиться уникальной атмосферой кабаре в самом сердце Санкт-Петербурга! Яркий балет и чарующий голос На сцене вас ждёт захватывающий балет «Бизе Лизу», который удивит своей непредсказуемостью и…

Билеты
Sirens’ Cabaret: бурлеск эпохи Золотого Голливуда
Sirens’ Cabaret: бурлеск эпохи Золотого Голливуда
танцевальный, живая музыка · 23 июля, 24 июля, 25 июля · Благородная гниль

Приглушенный свет, легкие перья, мерцание страз, блеск атласа, звон фужеров и тот самый взгляд дивы, когда все вокруг замирает. На сцене – бурлеск! Это значит, что вас ждут роскошные артистки, обворожительные…

Билеты
Кабаре «Матрешка»
Кабаре «Матрешка»
танцевальный, музыка, иммерсивный · 23 июля, 30 августа, 27 сентября · Благодать

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Кабаре Lady Brut
Кабаре Lady Brut
комедия · 21 августа · Лицедеи

Добро пожаловать в мир искромётного веселья и ярких впечатлений! Премьерный спектакль «Кабаре “LADY BRUT”» — это неповторимое шоу, где каждый номер становится маленьким шедевром, а каждая минута — взрывом эмоций…

Билеты
Бурлеск вечера от Ruby Sparks Cabaret
Бурлеск вечера от Ruby Sparks Cabaret
музыка, танцевальный · 26 июля, 9 августа, 23 августа · Дворец Кваренги

В самом сердце Петербурга, в окружении винтажного антуража и блестящих страз, пройдет уникальная программа бурлеск-вечеров от знаменитого кабаре Ruby Sparks. Это идеальное место для тех, кто ценит утонченность и магию…

Билеты
Бурлеск кабаре Madam Boom
Бурлеск кабаре Madam Boom
музыка, танцевальный · 24 июля, 31 июля, 7 августа · Гримерка

В этот вечер пространство наполнится огнями, флиртом и игривой атмосферой настоящего кабаре. Бурлеск-кабаре MADAM BOOM — это танцевальное шоу в эстетике винтажа и ретро, где утончённая элегантность заигрывает с…

Билеты
Кабаре на Неве
Кабаре на Неве
музыка, танцевальный, премьера · 25 июля, 1 августа, 8 августа · Театральный центр на Коломенской

Театральный центр на Коломенской готовится к яркому событию — премьере кабаре, посвященного Санкт-Петербургу. Эта удивительная постановка сочетает театр и гастрономию, создавая уникальную атмосферу для зрителей. На…

Билеты

Бурлеск звучит игриво и интригующе: словно пузырьки воздушного шоколада, которые лопаются на языке. Однако многие до сих пор избегают шоу этого жанра из-за репутации, искаженной массовой культурой. Рассказываем о самых ярких бурлеск-шоу в Петербурге и постараемся разрушить предубеждения.

Sirens’ Cabaret

Где: ателье «Благородная гниль»

Создатели этого проекта постарались сохранить лучшее от классических бурлеск-шоу. В первую очередь это, конечно, театральность и ощущение переноса в иную реальность. Танец без вульгарности и с нотками иронии - еще один важный фактор. Шоу также обогатили элементами кабаре - это живое исполнение классики джаза и отношение к публике, как к важным гостям. Артисты считают своим долгом показать, насколько элегантным, ярким и грациозным может быть бурлеск. Выступления проходят в камерном зале - всего на 50 человек - что создает атмосферу интимности.

Бурлеск вечера от Ruby Sparks Cabaret

Где: Дворец Кваренги

Это проект, который балансирует между реконструкцией винтажной эстетики и ее современной интерпретацией. Здесь бурлеск не сводится к декоративной игре с перьями и стразами, а превращается в высказывание. При этом действо не отдает нафталином, а движется в ритме сегодняшнего дня. Формат вечером очень разнообразен - от камерных «игристых» с минимальной дистанцией между артистом и зрителем до крупных постановок вроде «Красного бархата», где весь акцент на роскоши. Скетчи, джазовые концерты, тематические вечеринки и полноценные шоу-программы - выбирайте то, что по душе.

Кабаре «Баттерфляй»

Где: Театральный центр на Коломенской

Это кабаре дает возможность перенестись из Петербурга XXI века в изысканный ресторанчик где-нибудь на юге Франции в конце столетия XIX-го. Зрители - за круглыми столиками при свечах. В меню - блюда высокой кухни. Каждый номер - маленький спектакль, где артисты выступают в уникальных костюмах ручной работы. Особое настроение вечера создает конферанс, который взаимодействует со зрителями, шутит и вовлекает в действо.

Кабаре на Неве

Где: Театральный центр на Коломенской

Это одно из самых новых шоу в жанре кабаре в Санкт-Петербурге - премьера 2026 года. Постановка сочетает театр и высокую кухню, создавая уникальную атмосферу для зрителей. Создатели шоу сделали Петербург частью бурлеска: Невский проспект, Белые ночи, разводные мосты - символы города дополняют сюжет, где на фоне любимых локаций разворачиваются две разных истории любви. Каждому гостю - бокал шампанского в качестве комплимента от театра.

Бурлеск кабаре Madam Boom

Где: Douglas

Со сцены - в танце - рассказывают череду миниатюрных историй, где винтажная утонченность переплетается с современной дерзостью. Сияние костюмов, пластика движений, грациозность артисток - все создает атмосферу классического бурлеска. Гостей угощают приветственным напитком, а ритм задает живая скрипка. В этот вечер уместно блистать не только на сцене, но и в зале. Дресс-код - самые нарядные платья и костюмы.

Кабаре «Матрешка»

Где: фрегат «Благодать»

Это шоу построено на неожиданном смешении стилей: русская народная традиция переплетается с интонациями кабаре. Программа развивается как калейдоскоп, где музыка и танец складываются в яркий узор традиционной культуры. Столики находятся на расстоянии вытянутой руки от артистов, что создает эффект полного погружения в действо. Зрители, которые уже увидели шоу, чаще всего говорят о неожиданных и ярких эмоциях.

Кабаре Lady Brut

Где: театр «Лицедеи»

Этот проект играет с устоявшимися законами кабаре: легко и иронично - как свойственно клоунам. Центральной фигурой становится ведущий: его импровизация и остроумие рушат четвертую стену и дают зрителям возможность не сдерживать эмоции. Номера - уникальны: акробатические элементы соседствует с пантомимой, тонкий юмор - с хореографией. Живая музыка задает темп, который в любой миг может непредсказуемо измениться. Здесь взаимодействие с публикой органично вплетено в ткань истории. Зрителей именно это - ощущение сопричастности и игры - цепляет.

Фрик-кабаре «12 стульев»

Где: Театр эстрады им. Аркадия Райкина

Режиссер Илья Архипов не старается сохранить знаменитый текст Ильфа и Петрова в первозданном виде, а наоборот - разбирает на части и собирает в новый рассказ, выстроенный уже по законам кабаре. Персонажи - Остап и Киса - становятся еще более карикатурными, а их авантюрная гонка за стульями обретает больше абсурда и гротеска. Музыка и пластика - важнейшие элементы: французский рок соседствует с джазом, а карнавальные мотивы разрастаются до самостоятельного зрелища. Актеры вовлекают публику в происходящее, балансируя между импровизацией и знакомой всем историей.

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