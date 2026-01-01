Спектакль Бурлеск кабаре MADAM BOOM

Вечер бурлеск-кабаре MADAM BOOM в ресторане Douglas

Ресторан Douglas в Санкт-Петербурге приглашает на вечер бурлеск-кабаре MADAM BOOM. Это танцевальное шоу в эстетике винтажа и ретро, где каждый номер — как маленький спектакль.

Завораживающие бурлеск-номера, сияющие костюмы и живая скрипка создадут атмосферу настоящего кабаре — чувственного, игривого и дерзкого. На welcome — изысканный напиток для каждого гостя. Этот вечер понравится любителям роскоши и искреннего веселья.

Стиль и атмосфера

В этот вечер стены ресторана наполнятся блеском, страстью и искрами веселья. Бурлеск кабаре MADAM BOOM — это танцевальное шоу, где элегантность сочетается с дерзостью, а каждый номер дарит зрителям уникальные эмоции.

Подробности вечера

The Show Must Glow On!

На welcome гостей ждет изысканный напиток и живая скрипка, которая задаёт настроение с первых минут вечера. Dress code — винтаж, ретро, сияние: этот вечер создан для тех, кто любит блистать.

Расписание

Сбор гостей — 19:00

Начало шоу — 20:00

Обратите внимание

Столы 5, 6, 7, 8, 9, 10, 101, 40, 41 — с ограниченной видимостью.

Не упустите возможность стать частью незабываемого вечера бурлеск-кабаре, где роскошь встречается с искренним весельем!