Бурлеск кабаре MADAM BOOM
Киноафиша Бурлеск кабаре MADAM BOOM

Спектакль Бурлеск кабаре MADAM BOOM

18+
Возраст 18+

О спектакле

Вечер бурлеск-кабаре MADAM BOOM в ресторане Douglas

Ресторан Douglas в Санкт-Петербурге приглашает на вечер бурлеск-кабаре MADAM BOOM. Это танцевальное шоу в эстетике винтажа и ретро, где каждый номер — как маленький спектакль.

Завораживающие бурлеск-номера, сияющие костюмы и живая скрипка создадут атмосферу настоящего кабаре — чувственного, игривого и дерзкого. На welcome — изысканный напиток для каждого гостя. Этот вечер понравится любителям роскоши и искреннего веселья.

Стиль и атмосфера

В этот вечер стены ресторана наполнятся блеском, страстью и искрами веселья. Бурлеск кабаре MADAM BOOM — это танцевальное шоу, где элегантность сочетается с дерзостью, а каждый номер дарит зрителям уникальные эмоции.

Подробности вечера

The Show Must Glow On!

На welcome гостей ждет изысканный напиток и живая скрипка, которая задаёт настроение с первых минут вечера. Dress code — винтаж, ретро, сияние: этот вечер создан для тех, кто любит блистать.

Расписание

Сбор гостей — 19:00

Начало шоу — 20:00

Обратите внимание

Столы 5, 6, 7, 8, 9, 10, 101, 40, 41 — с ограниченной видимостью.

Не упустите возможность стать частью незабываемого вечера бурлеск-кабаре, где роскошь встречается с искренним весельем!

Купить билет на спектакль Бурлеск кабаре MADAM BOOM

Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
26 февраля четверг
16:00
Douglas Санкт-Петербург, Финляндский просп., 1
от 4000 ₽
19:00
Douglas Санкт-Петербург, Финляндский просп., 1
от 3500 ₽
12 марта четверг
19:00
Douglas Санкт-Петербург, Финляндский просп., 1
от 2000 ₽
26 марта четверг
19:00
Douglas Санкт-Петербург, Финляндский просп., 1
от 2000 ₽
9 апреля четверг
19:00
Douglas Санкт-Петербург, Финляндский просп., 1
от 2000 ₽
23 апреля четверг
19:00
Douglas Санкт-Петербург, Финляндский просп., 1
от 2000 ₽
7 мая четверг
19:00
Douglas Санкт-Петербург, Финляндский просп., 1
от 2000 ₽
14 мая четверг
19:00
Douglas Санкт-Петербург, Финляндский просп., 1
от 2000 ₽
21 мая четверг
19:00
Douglas Санкт-Петербург, Финляндский просп., 1
от 2000 ₽
28 мая четверг
19:00
Douglas Санкт-Петербург, Финляндский просп., 1
от 2000 ₽
4 июня четверг
19:00
Douglas Санкт-Петербург, Финляндский просп., 1
от 2000 ₽
11 июня четверг
19:00
Douglas Санкт-Петербург, Финляндский просп., 1
от 2000 ₽
18 июня четверг
19:00
Douglas Санкт-Петербург, Финляндский просп., 1
от 2000 ₽
25 июня четверг
19:00
Douglas Санкт-Петербург, Финляндский просп., 1
от 2000 ₽

