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Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями
Билеты от 1000₽
Киноафиша Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями

Спектакль Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями

Постановка
МОСТ. Новая сцена 6+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Увлекательное путешествие Нильса Хольгерсона в театре МОСТ

Когда Нильс Хольгерсон смеялся над гномом, он и не подозревал, к каким последствиям это приведет. Вскоре паренька превращают в крошечного человека, и гусь Мартин уносит его в самое захватывающее и познавательное путешествие в его жизни.

Познание мира

На своем пути Нильс знакомится с обычаями людей и наблюдает за повадками животных. Это путешествие становится для него не только увлекательным, но и поучительным: он learns принимать правильные решения, а также осознает всю важность окружающего мира.

Изменение мировоззрения

Жизнь в маленьком теле открывает Нильсу глаза на опасности, которые его окружают. Он учится видеть мир с другой стороны и изменяет свое отношение к слабым. Это превращение становится основой его внутреннего роста и развития.

Интересные факты о спектакле

  • Спектакль основан на знаменитом произведении шведской писательницы Сельмы Лагерлеф.
  • Постановка включает в себя элементы театра кукол и живой актёрской игры, что делает её уникальной.
  • Зрителей ждут яркие костюмы и запоминающиеся музыкальные номера, которые погружают в атмосферу сказки.

Не пропустите возможность увидеть, как Нильс Хольгерсон проходит путь от эгоизма к пониманию и состраданию! Приходите на спектакль и окунитесь в волшебный мир приключений.

Режиссер
Мария Самсонова
В ролях
Алексей Нестеренко
Платон Билинкис
Андрей Вересков
Дарья Лопатина
Александр Сизов

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 сентября
МОСТ. Новая сцена Москва, Новинский б-р, 22
12:00 от 1000 ₽

Фотографии

Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями

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