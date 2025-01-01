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Фауст
Билеты от 2000₽
Киноафиша Фауст

Спектакль Фауст

Постановка
Театр им. Маяковского 16+
Продолжительность 2 часа, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Монолог в девяти письмах и фантазии героев

Рассказ Тургенева представляет собой монолог в девяти письмах без ответа, где все события изложены с одной точки зрения. Эти события, возможно, происходят лишь в фантазиях героев, буквально до смерти увлечённых чтением романа Гёте. В произведении присутствует призрак матери-тирана, нарушение родительских табу и подавление запретных желаний.

Слияние с образами Гёте и мистическая атмосфера
Механизм спектакля разворачивается силами воображения, и герои Тургенева начинают сливаться с образами Гретхен, Фауста и Мефистофеля. Мистика переходит в пластику, которая скорее напоминает манеру общения, чем танец. Окружающие, словно живущие в сознании главного героя, ведут странное механическое существование. Каждая встреча превращается в концертный номер, прокручивающийся как мистический кинофильм.

Трагический финал и внутренняя борьба героя
Главный герой утверждает: «Безусловно, приятно разморозить какую-нибудь душу». Но если в этом механизме что-то выходит из строя и уносит человека в зону неведомых мыслей и эмоций, его душе грозит трагический финал.

Режиссер
Вера Камышникова
В ролях
Олег Ребров
Юлия Соломатина
Евгений Матвеев
Кирилл Кусков
Татьяна Рогозина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 сентября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
19:00 от 2300 ₽
13 октября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
19:00 от 2000 ₽
25 октября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
18:00 от 2300 ₽
27 ноября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
19:00 от 2500 ₽

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