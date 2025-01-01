Меню
Брысь! или Истории кота Филофея
0+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Детский спектакль о котах в театре «Комедианты»

Приглашаем вас на увлекательный спектакль для детей «Брысь! или Истории кота Филофея», который состоится в театре Комедианты. Это история о бездомных кошках, которые стали частью нашего мира, несмотря на свои непростые судьбы.

О чем спектакль?

Вы когда-нибудь задумывались, о чем думает рыжий кот, прячущийся от дождя под лавкой, или белый котенок, юрко скрывающийся под машиной? У каждого из них есть своя история, и наш спектакль открывает двери в их мир. Главные герои — стая бездомных кошек, живущих в подвале под покровительством мудрого кота Филофея. Они поделятся своими судьбами, в которых, к сожалению, не последнюю роль играло страшное слово «Брысь!!!»

Не только о грусти

Не стоит пугаться грусти этих рассказов. Спектакль наполнен теплом и любовью, ведь каждый из героев сумел сохранить в своем сердце огонек добра. Это история о надежде и дружбе, о том, как важно быть вместе, несмотря на трудности.

Интересные факты

Спектакль «Брысь! или Истории кота Филофея» создан с учетом интересов детей и их восприятия мира. Он учит compassion и пониманию, что каждая жизнь важна. Не упустите возможность привнести в жизнь вашего ребенка частичку театрального волшебства!

Ждем вас на спектакле «Брысь! или Истории кота Филофея» в театре Комедианты. Откройте для себя мир, полный эмоций и незабываемых впечатлений!

Режиссер
Михаил Левшин
В ролях
Таисия Попенко
Елизавета Чернова
Наталья Терехова
Ростислав Воробьев
Екатерина Белова

Купить билет на спектакль Брысь! или Истории кота Филофея

Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
9 ноября воскресенье
12:00
Комедианты Санкт-Петербург, Лиговский просп., 44
от 650 ₽

Фотографии

