Спектакль «Исчезновение» в БДТ имени Г.А. Товстоногова

В БДТ имени Г.А. Товстоногова состоятся студенческие показы спектакля «Исчезновение», основанного на стихотворном цикле Андрея Монастырского «Поэтический мир». Этот цикл напоминает коллекцию фотографий, фиксирующих мгновенные состояния человеческого сознания.

Режиссёр Арсений Бехтерев, выпускник мастерской Андрея Могучего, исследует сценические возможности текстов Монастырского. Спектакль акцентирует внимание на восприятии и интерпретации зрителями происходящего на сцене, что делает его особенно интересным для любителей современного театра и концептуального искусства.

О стихотворном цикле «Поэтический мир»

Стихотворный цикл «Поэтический мир» был написан Монастырским в 1976 году, в этом же году он основал арт-группу «Коллективные действия». Основной идеей этой группы стало акцентирование на восприятии действий, а ожидания и домыслы зрителей становились неотъемлемой частью художественного опыта.

Значение названия спектакля

Название «Исчезновение» отсылает к акциям группы «Коллективные действия», первая из которых имела название «Появление». Исчезновение можно понять как избавление от шума окружающих значений, когда любой объект становится символом множества интерпретаций. Также это важнейший момент в человеческой судьбе — момент перехода за пределы человеческого сознания. Зритель сможет выбирать из этих трактовок, но не ограничиваться ими.

О режиссёре

Арсений Бехтерев начал заниматься театром в 12 лет в театре-студии в Перми, параллельно создавая команды для уличных спектаклей и перформансов. Он работал артистом в театре DEREVO в Дрездене, а после завершения учебы в Пермском Государственном Институте Культуры переехал в Санкт-Петербург, где учился в мастерской Андрея Могучего. В 2021 году он поставил спектакль «Джордж Каплан» в БДТ, а в 2024 году — спектакль «Пир после чумы» в рамках экспериментального проекта БДТ «Опыты драматических изучений». С 2021 года он также преподает на режиссерском курсе А. Могучего.

Творческая группа

Режиссёр-постановщик: Арсений Бехтерев.

Художник-постановщик, художник по костюмам: Анвар Гумаров.

Художник по свету: Евгений Киуру.

Автор музыки: Анастасия Литвинова.

Помощник режиссёра: Дарья Куликова.

Заслуженный работник культуры РФ: Нина Цинкобурова.

Выпускающий заведующий художественно-постановочной частью: Виктор Кульгускин.

Выпускающий продюсер: Евгения Пушкина.

Исполнители

Ярослава Бехтерева

Ольга Зельдина

Екатерина Левина

Егор Шеховцов

Продолжительность спектакля — 2 часа без антракта.

Спектакль предназначен для зрителей старше 16 лет.

Внимание: билеты для студентов действительны при предъявлении студенческого билета!