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Кентервильское привидение
Киноафиша Кентервильское привидение

Спектакль Кентервильское привидение

6+
Продолжительность 1 час
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Спектакль по сказке Оскара Уайльда

Приготовьтесь к увлекательному путешествию в мир мистики и юмора. Устраивайтесь поудобнее, но не закидывайте ноги на стол и держите спину ровно — если, конечно, сможете.

Не верите в привидений?

Сомневаетесь в существовании потусторонних сил? Тогда кто же, как ни таинственное привидение, снова разбил все чашки в замке и оставил загадочное кровавое пятно на полу? Приготовьтесь к неожиданным встречам и веселым приключениям!

Рекомендации

Спектакль рекомендован зрителям старше 8 лет. Не упустите шанс насладиться этой необычной историей, которая заставит вас поверить в чудеса!

Режиссер
Денис Полевиков
В ролях
Денис Полевиков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 июля
Karlsson Haus на Фурштатской Санкт-Петербург, Фурштатская, 30
13:00 от 1600 ₽ 15:30 от 1600 ₽ 18:00 от 1600 ₽

Фотографии

Кентервильское привидение Кентервильское привидение Кентервильское привидение Кентервильское привидение Кентервильское привидение Кентервильское привидение Кентервильское привидение

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