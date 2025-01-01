Спектакль Кентервильское привидение

Спектакль по сказке Оскара Уайльда

Приготовьтесь к увлекательному путешествию в мир мистики и юмора. Устраивайтесь поудобнее, но не закидывайте ноги на стол и держите спину ровно — если, конечно, сможете.

Не верите в привидений?

Сомневаетесь в существовании потусторонних сил? Тогда кто же, как ни таинственное привидение, снова разбил все чашки в замке и оставил загадочное кровавое пятно на полу? Приготовьтесь к неожиданным встречам и веселым приключениям!

Рекомендации

Спектакль рекомендован зрителям старше 8 лет. Не упустите шанс насладиться этой необычной историей, которая заставит вас поверить в чудеса!