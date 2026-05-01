Спектакль Брак по-итальянски

Брак по-итальянски
Постановка
Театр имени В.И. Качалова 16+
Продолжительность 110 минут
Возраст 16+

О спектакле

Постановка по пьесе Эдуардо де Филиппо в Театре имени В.И. Качалова

Театр имени В.И. Качалова приглашает зрителей на спектакль по пьесе знаменитого итальянского комедиографа, актера и режиссера Эдуардо де Филиппо. Это одна из его самых известных работ, написанная в 1946 году.

О сюжете

В центре истории — Филумена Мартурано, которая 25 лет провела с Доменико Сориано, терпеливо ожидая предложения руки и сердца. Однако Доменико решает жениться на молодой подруге, и именно тогда Филумена решает применить свою тайну, чтобы добиться семейного счастья.

Темы спектакля

Спектакль затрагивает глубокие размышления о любви и преданности. Это история о женщине, которая, несмотря на все жизненные испытания, сохраняет в себе силу любить, прощать и верить в лучшее.

Премьера и продолжительность

Премьера спектакля состоялась в 2016 году, а его продолжительность составляет 2 часа 30 минут.

 

31 мая воскресенье
18:00
Театр имени В.И. Качалова Казань, Баумана, 48
от 100 ₽
19 июня пятница
18:00
Театр имени В.И. Качалова Казань, Баумана, 48
от 100 ₽

