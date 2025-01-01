Меню
Видеопоказ спектакля Әрем исе / Запах полыни
Видеопоказ спектакля Әрем исе / Запах полыни

Спектакль Шәрык клубы кинотеатры / Видеопоказ спектакля Әрем исе / Запах полыни

Постановка
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» 12+
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль о поисках смысла жизни

Человек всю жизнь чего-то ищет: счастья, любви, смысл жизни, себя. 35 лет назад Сафар оставил свою родную деревню, оставив за собой любимую девушку, которая ждала от него ребенка, и близких людей. Сегодня он возвращается, и вопросы, которые беспокоят его, открывают новую страницу в его жизни.

Персоны из прошлого

Сафар встретится с теми, кто когда-то был ему близок. Сара, искренне любившая его, теперь замужем за другом Сафаром, Маратом, который женился на ней, чтобы спасти от позора. Есть и Рузия, жизнь которой была полна безответной любви к Сафару. Также он встретится с внучкой Нурзиля, совершенно незнакомой для него. Как сложатся их судьбы, и какое место займёт Сафар в их жизни?

Запах полыни и горечь воспоминаний

Сафар всегда любил полынь. Теперь запах этого растения вызывает в нем воспоминания о прошлом. Возможно, именно он станет символом горечи, которую несут их жизни. Что ждет Сафар и его близких в этот момент возвращения? Смогут ли они преодолеть барьеры, которые создаёт время?

Этот спектакль обещает быть насыщенным эмоциями и глубоким содержанием, ставя зрителя перед вечными вопросами о жизни, любви и прощении. Не упустите шанс стать свидетелем этой трогательной истории.

Январь
25 января воскресенье
15:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8

