Золотой слон и мечты о счастье. Комедия на сцене Театра им. В. Качалова

В Театре имени В.И. Качалова состоится спектакль по пьесе о колхознике Гурьяне Мочалкине, который нашёл золотого слона и решил улететь на дирижабле в Америку. Это история о людях, которые были, есть и будут, а также о стране, в которой мы живём.

Спектакль, написанный в 1932 году, сочетает в себе искрометный юмор и глубокий смысл. Гурьян Мочалкин стремится стать буржуем Купером, чем вызывает поддержку и симпатию у зрителей. Завершение спектакля оставляет чеховскую ноту веры в лучшее будущее, мечты о «небе в алмазах» и счастье на родной земле.

Этот смешной и грустный рассказ, правдивый и фантастический, отражает реалии страны, в которой мы жили, живем и будем жить. Режиссёр Александр Славутский создаёт спектакль, не привязывая его к какому-либо конкретному времени и месту, позволяя каждому зрителю увидеть в персонажах что-то от себя: смешные и трогательные моменты, корыстные и великодушные поступки, мечты о счастье в далеких краях и неизменное возвращение на родную землю.

Спектакль понравится всем, кто ценит комедии, наполненные философскими размышлениями и надеждой на лучшее.