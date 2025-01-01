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Лебединое озеро
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Спектакль Лебединое озеро

6+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Балет «Лебединое озеро» в вашем городе

«Лебединое озеро» — один из самых известных балетов в мире, написанный композитором Петром Ильичом Чайковским в 1875 году. Этот шедевр был создан по заказу дирекции Императорских театров Санкт-Петербурга. Первоначальная постановка, осуществлённая балетмейстером Вацлавом Рейзингером, не оправдала ожиданий. Однако после смерти Чайковского его брат Модест Ильич внес изменения в либретто и передал музыку более талантливым хореографам.

Мариус Петипа и Лев Иванов значительно изменили исходную версию, добавив глубину и изящество. Именно их интерпретация стала классической и вошла в историю мирового балета. Балет состоит из четырёх актов и пролога и написан в традициях русского симфонизма, отражая темы любви, предательства и борьбы добра со злом.

Сюжет

История балета рассказывает о принце Зигфриде, который празднует свой день рождения на берегу живописного озера. В разгар праздника он замечает прекрасную девушку-лебедя по имени Одетта. Оказавшись заколдованной злым колдуном Ротбартом, Одетта ждет истинной любви, которая способна снять заклятие.

Постановочная информация

Настоящая версия балета представлена Московским театром «Русский московский балет» под художественным руководством Михаила Михайлова. Редакция балета: Михаил Михайлов. Основные репетиторы и постановщики: Элина Шалина и Антон Шалин.

Исполнители

В ведущих партиях выступят: Александр Тарасов и Надежда Иванова.

Продолжительность

Балет длится 2 часа с одним антрактом.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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Омск, 1 октября
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Екатеринбург, 5 октября
Екатеринбургский дворец молодежи Екатеринбург, просп. Ленина, 1
17:00 от 1500 ₽
Челябинск, 10 октября
Челябинский ДК железнодорожников Челябинск, Цвиллинга, 54
19:00 от 1500 ₽
Уфа, 19 октября
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Филармония им. Тукая Казань, Павлюхина, 73
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Волгоград, 6 ноября
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Краснодар, 12 ноября
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Ростов-на-Дону, 13 ноября
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