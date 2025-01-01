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Мужчина нарасхват
Киноафиша Мужчина нарасхват

Спектакль Мужчина нарасхват

Антреприза с участниками «Кухни» и Comedy Club 16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Комедия-вихрь» с самыми яркими медийными артистами 

«Мужчина нарасхват» — это настоящая «комедия-вихрь», которая покоряет зрителей своим динамичным и увлекательным сюжетом. Постановка, ставшая ярким событием в афише Театра Эстрады, представляет собой классическую комедию положений, наполненную искрометным юмором и неожиданными поворотами.

Сюжет
Главная героиня ищет мужчину своей мечты, но ее единственный критерий — финансовая состоятельность будущего избранника. Лучше всего — олигарх, но и скромный владелец банка вполне подойдет. События развиваются стремительно: мужчина мечты находится, планы на свадьбу уже построены, но неожиданно выясняется, что принц женат и счастлив в браке. Обманутая красавица, не желая оставлять это просто так, замышляет месть и решает разрушить жизнь несостоявшегося супруга, раскрыв его жене правду.

Что ждет зрителей
Буря эмоций, неожиданные ситуации и яркие диалоги делают эту постановку настоящим праздником для тех, кто ценит комедийный жанр. События сменяют друг друга с невероятной скоростью, а смех в зрительном зале не смолкает до финала. Это история, которая создана исключительно для отдыха и хорошего настроения.

Отзывы
После премьеры зрители отметили, что спектакль очаровывает своей легкостью и забавной, хотя и вполне житейской историей. «Комедия-вихрь» действительно оставляет яркие впечатления, даря заряд позитива на долгое время.

Режиссер
Александр Горбань
В ролях
Ольга Бузова
Ольга Бузова
Сергей Писаренко
Сергей Писаренко
Евгений Никишин
Павел Гайдученко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 18 августа
Дворец искусств Ленинградской области Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4
19:00 от 800 ₽

Фотографии

Мужчина нарасхват Мужчина нарасхват Мужчина нарасхват Мужчина нарасхват Мужчина нарасхват

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