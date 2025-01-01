Спектакль Родные песни

Уникальный проект хора театра под руководством Светланы Анистратовой открывает зрителям богатый мир музыкальных традиций народов России.
Разнообразие звучания
В программе представлены:
Хоровое искусство и этнические инструменты
Хоровое исполнение дополняется звучанием этнических музыкальных инструментов и яркими танцевальными номерами, что создаёт незабываемую атмосферу.
Светлана Анистратова о проекте
«Россия — государство с богатым культурным наследием, на территории которого проживает более 190 национальностей, и у каждой существует своя неповторимая музыкальная традиция. Если попытаться художественно собрать воедино всё это разнообразие, получится большое яркое, пёстрое покрывало, сотканное из множества лоскутков, цвета которых неповторимы».
Приглашаем вас прикоснуться к уникальной музыкальной палитре народов России!