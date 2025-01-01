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Родные песни
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Спектакль Родные песни

Постановка
Школа драматического искусства 6+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Хор театра под руководством Светланы Анистратовой представляет: «Музыкальные традиции народов России»

Уникальный проект хора театра под руководством Светланы Анистратовой открывает зрителям богатый мир музыкальных традиций народов России.

Разнообразие звучания
В программе представлены:

  • Песни народов Чувашии, Мордовии, Марий Эл, Чечни.
  • Обрядовые композиции Башкортостана.
  • Традиционные лирические и плясовые песни Смоленской, Курской, Архангельской, Псковской, Белгородской и других областей.

Хоровое искусство и этнические инструменты
Хоровое исполнение дополняется звучанием этнических музыкальных инструментов и яркими танцевальными номерами, что создаёт незабываемую атмосферу.

Светлана Анистратова о проекте
«Россия — государство с богатым культурным наследием, на территории которого проживает более 190 национальностей, и у каждой существует своя неповторимая музыкальная традиция. Если попытаться художественно собрать воедино всё это разнообразие, получится большое яркое, пёстрое покрывало, сотканное из множества лоскутков, цвета которых неповторимы».

Приглашаем вас прикоснуться к уникальной музыкальной палитре народов России!

Режиссер
Светлана Анистратова
В ролях
Светлана Анистратова
Анна Бабыч
Николай Бабыч
Анна Букатина
Людмила Белявская

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 сентября
Школа драматического искусства Москва, Сретенка, 19/27
18:00 от 1000 ₽
7 октября
Школа драматического искусства Москва, Сретенка, 19/27
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