Спектакль Родные песни

Хор театра под руководством Светланы Анистратовой представляет: «Музыкальные традиции народов России»

Уникальный проект хора театра под руководством Светланы Анистратовой открывает зрителям богатый мир музыкальных традиций народов России.

Разнообразие звучания

В программе представлены:

Песни народов Чувашии, Мордовии, Марий Эл, Чечни.

Обрядовые композиции Башкортостана.

Традиционные лирические и плясовые песни Смоленской, Курской, Архангельской, Псковской, Белгородской и других областей.

Хоровое искусство и этнические инструменты

Хоровое исполнение дополняется звучанием этнических музыкальных инструментов и яркими танцевальными номерами, что создаёт незабываемую атмосферу.

Светлана Анистратова о проекте

«Россия — государство с богатым культурным наследием, на территории которого проживает более 190 национальностей, и у каждой существует своя неповторимая музыкальная традиция. Если попытаться художественно собрать воедино всё это разнообразие, получится большое яркое, пёстрое покрывало, сотканное из множества лоскутков, цвета которых неповторимы».

Приглашаем вас прикоснуться к уникальной музыкальной палитре народов России!