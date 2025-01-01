Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Двадцать дней без войны
Билеты от 500₽
Киноафиша Двадцать дней без войны

Спектакль Двадцать дней без войны

Постановка
МХТ им. Чехова 16+
Режиссер Марина Брусникина
Возраст 16+
Билеты от 500₽

О спектакле

Спектакль по киносценарию Константина Симонова

«Двадцать дней без войны» – это спектакль, основанный на киносценарии Константина Симонова, который погружает зрителей в жизнь советских солдат во времена Великой Отечественной войны. Режиссёр Марина Брусникина, лауреат премии Алексея Германа 1976 года и создатель классического фильма, снятого в 1943 году, вновь обращается к этой важной теме.

Сюжет спектакля

Главный герой, военкор Лопатин, в канун нового, 1943 года отправляется в трёхнедельный отпуск в глубокий тыл, в Ташкент. Здесь он сталкивается с чувством потери и эмоциональными разногласиями, находясь вдали от линии фронта. Спектакль затрагивает темы разрушения человеческой жизни и ищет надежду даже в самых трудных условиях.

Почему стоит посетить спектакль

Постановка театра посвящена юбилею Победы в Великой Отечественной войне и станет незабываемым событием для всех, кто ценит истории о человеческом мужестве и любви в условиях войны. Работа Брусникиной известна своей силой и эмоциональной насыщенностью, и спектакль «Двадцать дней без войны» привлекает зрителей, делая акцент на важном историческом периоде.

Мнение режиссёра

Марина Брусникина о спектакле: «Мы выбрали для постановки сценарий Константина Симонова, по которому Алексеем Германом в 1976 году был снят фильм, поражающий художественной правдой. Этот сценарий очень мощный. Симонов пишет о разрушении человеческой жизни, возвращая зрителей к людям, которые, находясь далеко от фронта, пытаются справиться с изменениями в своей жизни. В этом разрушенном мире, где господствует холод и страх, прорастает любовь, и мы видим, как появляется надежда на счастье и смысл жизни.»

Не упустите возможность увидеть спектакль «Двадцать дней без войны» и прикоснуться к важной части нашей истории!

Купить билет на спектакль Двадцать дней без войны

Помощь с билетами
Январь
27 января вторник
19:00
МХТ им. Чехова Москва, Камергерский пер., 3
от 500 ₽

Фотографии

Двадцать дней без войны Двадцать дней без войны Двадцать дней без войны Двадцать дней без войны Двадцать дней без войны Двадцать дней без войны Двадцать дней без войны

В ближайшие дни

Путешествие по стране Буратинии
6+
Детский
Путешествие по стране Буратинии
14 января в 15:30 Музей Буратино-Пиноккио
от 1000 ₽
Пигмалион
16+
Комедия
Пигмалион
10 января в 19:30 Театр комедии. Основная сцена
от 1500 ₽
Королева чардаша
12+
Опера
Королева чардаша
5 января в 19:00 Московский театр оперетты
от 2100 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше