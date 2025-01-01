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Блогерша
Билеты от 1200₽
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Спектакль Блогерша

16+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Блогерша» по пьесе Максима Дорофеева: История о поисках счастья

Каждый из нас на каком-то этапе жизни задаётся вопросом: что же действительно важно? Как не потерять себя в мире, где всё чаще начинают править технологии, а искренние человеческие отношения уходят на второй план?

Главная героиня — заботливая жена и мать, которая давно утратила себя среди повседневных забот. Её жизнь превратилась в рутину, но однажды всё меняется. На пороге её «уютного» дома появляются два харизматичных блогера, которые не только наполняют её жизнь эмоциями, но и заставляют задуматься о настоящих ценностях.

Спектакль «Блогерша» — это увлекательная история о быте, любви и поисках счастья. Героине предстоит открыть не только мир новых возможностей, но и новую себя. Как изменится её жизнь? Смогла ли она обрести то, что давно искала?

Этот спектакль заставит вас не только посмеяться, но и взглянуть на мир под новым углом. Задайте себе вопрос: чего стоит ваша жизнь?

Не упустите возможность погрузиться в эту захватывающую историю и задуматься о настоящих жизненных ценностях!

Режиссер
Степан Куликов
Степан Куликов
В ролях
Татьяна Васильева
Татьяна Васильева
Александр Песков
Александр Песков
Алексей Матошин
Алексей Матошин
Кирилл Дыцевич
Кирилл Дыцевич
Сергей Чирков
Сергей Чирков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 сентября
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
16:00 от 1200 ₽
25 октября
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
19:00 от 1200 ₽
3 ноября
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
16:00 от 1500 ₽
8 ноября
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
19:00 от 1500 ₽
30 ноября
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
19:00 от 1500 ₽

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